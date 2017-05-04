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Только 22 команды забивали в ЛЧ больше голов, чем Роналду

Португалец поражает своей результативностью в еврокубках

  • 04.05.2017 23:11
  • 1419 просмотров
  • 6 комментария
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ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отличившийся хет-триком в ворота «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, забил в главном клубном турнире Европы 103 мяча. Это больше, чем 113 из 135 команд, когда-либо выступавших в Лиге чемпионов.

Для сравнения, мадридский «Атлетико» за всю историю выступлений в ЛЧ забил на 3 гола меньше, чем именитый португалец.

Украинские клубы на данный момент находятся выше Роналду по результативности. Но, в ближайшее время 32-летний футболист может догнать «Шахтер», у которого 106 забитых мячей.

Команда

Голы

1. Реал

498

2. Барселона

459

3. Бавария

415

4. Манчестер Юнайтед

350

5. Арсенал

281

6. Ювентус

259

7. Челси

249

8. Милан

229

9. Порту

218

10. Лион

187

11. Боруссия Дортмундт

166

12. Интер

148

13. ПСЖ, Валенсия

146

15. Байер

137

16. Динамо Киев, Олимпиакос Пирей

133

18. Аякс, Ливерпуль

129

20. Монако

107

21. Шахтер Донецк, Галатасарай

106

23. Криштиану Роналду

103

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 04.05.2017 23:19
    -3
    Головне що Динамо попереду Шахтаря!
    Ссылка
    RomarioUA
      RomarioUA, 04.05.2017 23:21
    +1
    Интересный списочек
    Ссылка
    maxaonin6
      maxaonin6, 05.05.2017 00:04
    0
    А не 23 случайно?
    Ссылка
    ManUtd
      ManUtd, 05.05.2017 00:10
    +1
    Статистика очень интересная вещь, например Гиггз имеет за свою клубную карьеру больше титулов, чем лондонский Арсенал за всю свою историю (да и больше многих других больших клубов)
    Ссылка
    hijacking
    online
      hijacking, 05.05.2017 00:17
    0
    Да хватит этого придурка пиарить уже... пусть знает за какой клуб он выступает и чем он обязан своей команде.
    Ссылка
    kremen.1961
    online
    kremen.1961, 05.05.2017 00:26
    0
    hijacking, 05.05.2017 00:17
    Да хватит этого придурка пиарить уже... пусть знает за какой клуб он выступает и чем он обязан своей команде.
    Криштиану лучший футболист всех времён и народов
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