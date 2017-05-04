Только 22 команды забивали в ЛЧ больше голов, чем Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отличившийся хет-триком в ворота «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, забил в главном клубном турнире Европы 103 мяча. Это больше, чем 113 из 135 команд, когда-либо выступавших в Лиге чемпионов.
Для сравнения, мадридский «Атлетико» за всю историю выступлений в ЛЧ забил на 3 гола меньше, чем именитый португалец.
Украинские клубы на данный момент находятся выше Роналду по результативности. Но, в ближайшее время 32-летний футболист может догнать «Шахтер», у которого 106 забитых мячей.
|
Команда
|
Голы
|
1. Реал
|
498
|
2. Барселона
|
459
|
3. Бавария
|
415
|
4. Манчестер Юнайтед
|
350
|
5. Арсенал
|
281
|
6. Ювентус
|
259
|
7. Челси
|
249
|
8. Милан
|
229
|
9. Порту
|
218
|
10. Лион
|
187
|
11. Боруссия Дортмундт
|
166
|
12. Интер
|
148
|
13. ПСЖ, Валенсия
|
146
|
15. Байер
|
137
|
16. Динамо Киев, Олимпиакос Пирей
|
133
|
18. Аякс, Ливерпуль
|
129
|
20. Монако
|
107
|
21. Шахтер Донецк, Галатасарай
|
106
|
23. Криштиану Роналду
|
103
Источник — Sport.ua
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