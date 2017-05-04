Только 22 команды забивали в ЛЧ больше голов, чем Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отличившийся хет-триком в ворота «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, забил в главном клубном турнире Европы 103 мяча. Это больше, чем 113 из 135 команд, когда-либо выступавших в Лиге чемпионов.

Для сравнения, мадридский «Атлетико» за всю историю выступлений в ЛЧ забил на 3 гола меньше, чем именитый португалец.

Украинские клубы на данный момент находятся выше Роналду по результативности. Но, в ближайшее время 32-летний футболист может догнать «Шахтер», у которого 106 забитых мячей.