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МАКМАНАМАН: «Если Гризманн стоит 100 млн фунтов, то Роналду – 200»

Экс-игрок «Реала» – о трансферной стоимости лидеров мадридских клубов

  • 04.05.2017 22:15
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  • 2 комментария
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Goal.com. Стив Макманаман
© Goal.com. Стив Макманаман

Бывший игрок «Реала» Стив Макманаман оценил действия лидеров «Реала» и «Атлетико» в очном противостоянии.

«Мы все ожидали, что «Атлетико» с его атакующей мощью сможет забить «Реалу». В этом матче сильнейшие игроки работали на максимуме, и это определило исход поединка.

Говорят, что Гризманн стоит £ 100 млн (€ 118 млн), но в этот вечер он не показал ровным счетом ничего. Где он был? Мы вообще не видели его на поле. Очень плохая самореклама с его стороны. Если Антуан стоит £ 100 млн, то Роналду должен стоить £ 200 млн (€ 236 млн). Криштиану блестяще реализует моменты, он не прощает соперников. Перед игрой мы сравнивали Ронни и Гризманна, и победитель в этом противостоянии очевиден», – сказал Макманаман.

Источник — BT Sport

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