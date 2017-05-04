Аргентина може організувати тренувальний табір до ЧС-2018 в Україні

Сьогодні, 4 травня, в Будинку футболу відбулась робоча зустріч президента ФФУ Андрія Павелка та Надзвичайного і Повноважного посла Аргентини в Україні Альберто Хосе Алонсо. Під час зустрічі обговорювалась перспектива проведення товариського матчу між національними збірними України та Аргентини. Також Павелко та Алонсо обговорили можливості організації в Україні тренувального табору для збірної Аргентини напередодні фінальної частини Чемпіонату світу з футболу-2018.

«Ідея організації тренувального табору в Україні сприйнята з великим ентузіазмом нашими аргентинськими колегами. Зараз продовжуються переговори між ФФУ та Асоціацією футболу Аргентини щодо цього питання. Його вирішення, серед іншого, залежатиме і від успіхів збірної цієї країни в кваліфікації до ЧС-2018», - розповів Андрій Павелко.

Також сторони обговорили можливість проведення товариського матчу між збірними.