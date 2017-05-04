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Барселона планирует подписать пятерых футболистов в летнее межсезонье

Руководство каталонского клуба ищет усиление в защите и полузащите

  • 04.05.2017 21:19
  • 516 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Барселона
© ФК Барселона

Руководство «Барселоны» намерено всерьез усилить команду в летнее межсезонье. На карандаше у каталонского клуба, которые в этом сезоне чередует великолепные матчи с откровенными провалами, сразу пять высококлассных футболистов.

На позицию правого защитника рассматривается 22-летний испанский легионер «Арсенала» Эктор Бельерин. На противоположном фланге защиты сможет сыграть француз Тео Эрнандес, который прекрасно проявил себя в аренде в «Алавесе» (права на футболиста принадлежат «Атлетико»).

Для усиления линии полузащиты «Барселона» готова приобрести Марко Верратти (ПСЖ), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и футболиста «Милана» Жерара Деулофеу, права на которого принадлежат «Эвертону».

Источник — Mundo Deportivo

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Комментарии
    Neirobi
    online
      Neirobi, 04.05.2017 21:26
    0
    Коноплянку, Ярмоленко и Зозулю купят, инфа 146%!
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