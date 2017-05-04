Вратарь Металлурга сыграл на позиции защитника в матче с Ильичевцем-2

Футболисты и тренерский штаб «Металлурга» продолжает преподносить сюрпризы болельщикам украинского футбола. Напомним, в минувшие выходные запорожская команда уступила «Энергии» с непристойным счетом 1:13.

Но на этом злоключения «Металлурга» не закончились. В поединке 27-го тура Второй лиги против «Ильичевца-2» номинальный голкипер команды Владислав Шовкун больше половины матча отыграл на позиции левого защитника. На 54 минуте матче его все же поменяли на… форварда Никиту Мартыненко.

Столь необычное решение объясняется «кадровым дефицитом, обусловленным дисквалификацией Петровского и Бережного» (официальный сайт «Металлурга»).

Кульминация футбольного спектакля состоялась на 87 минуте, когда за фол последней надежды с поля был удален вратарь «Металлурга» Илья Теленков. Так как запасного кипера уже не было, на ворота пришлось встать номинальному защитнику Виталию Радомскому.

«Металлург»-«Ильичевец-2» — 0:5 (0:1)

Голы: Денисов (21), Волк (72, 76), Калинин (78), Мочевинский (90+1).

«Металлург»: Теленков, Божий (Радомский, 70), Батраченко, Ковалевский, Керножицкий, Чернявский, Ефимчук, Захаров, Буланный (Башинский, 46), Шовкун (Мартыненко, 54), Каськов.

Запасные: Сентябов, Пелих, Криволесов.

«Ильичевец-2»: Михайленко, Денисов, Сеницкий, Диденко, Крашневский, Папук, Авагимян, Продамов, Калинин (Бабий, 80), Белоконь (Мочевинский, 60), Волк (Савин, 85).

Запасные: Лисюк, Афендулов.

Предупреждения: Чернявский (1) — Продамов (41), Волк (68).

Удаления: Теленков (88).