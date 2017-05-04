Черкащан запрошують оцінити стан газону на стадіоні Центральний

Адміністрація КП «Центральний стадіон» (м. Черкаси) звертається до всіх черкащан з пропозицією прийти на футбольну арену і дати свою оцінку футбольному газону



Причиною такого рішення стала стаття розміщена на офіційному сайті ФК «Черкаський Дніпро».



Директора КП «Центральний стадіон» Юрій Гончаров прокоментував ситуацію:



– Ми не знімаємо з себе відповідальності за те, що зелений газон головного футбольного поля КП «Центральний стадіон» знаходиться не в ідеальному стані. Причиною цього стали ряд факторів, про які ми неодноразово наголошували. З того часу, коли з футбольного поля зійшов сніг нами постійно проводяться реабілітаційні планові роботи і зелений газон поступово набирає свої кондиції. Робітникам стадіону прикро чути, коли пишуть, що футбольне поле у «жахливому стані». При цьому ніяких офіційних звернень з приводу стану газону до нас не було. Тому ми запрошуємо усіх черкащан прийти на «Центральний стадіон» і самостійно дати свою оцінку футбольному полю.



Знаєте, що у цій ситуації прикро? Після гри з ФК «Іллічівець» до нас з футбольного клубу ФК «Черкаський Дніпро» звернулися з проханням провести протягом двох днів поспіль 30 квітня та 1 травня тренування на головному футбольному полі «Центрального стадіону», мотивуючи це тим, що немає коштів на паливо на поїздку у Геронимівку на тренування. Враховуючи те, що перед цим 28 квітня на «Центральному стадіоні» відбулася гра, то на полі протягом кількох днів потрібно було проводити профілактичні роботи. Але ми пішли назустріч футбольній команді і вона провела тренування тут.



Також хочу повідомити, що КП «Центральний стадіон» звернулося до Федерації футболу України з проханням надати оцінку стану трав’яного газону футбольного поля.

