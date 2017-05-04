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Никита Бурда вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник «Динамо» восстанавливается после тяжелой травмы

  • 04.05.2017 18:56
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Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда заканчивает курс восстановления после серьезной травмы и уже занимается с командой в общей группе.

Никита Бурда после повреждения паховых колец и периода реабилитации приступил к полноценным тренировкам в команде Сергея Реброва.

Напомним, что в 28-м туре УПЛ «Динамо» сыграет с «Александрией».

Источник — zbirna.com

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