Никита Бурда вернулся к тренировкам в общей группе

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Шальке выкупит Коноплянку и сразу продаст его в Фенербахче 19:57 — hoholin Пошел Коно по рукам как и Зозуля, за грошыма хлопци бигають... 19:35 — lebedyn2013 Только не Турция ...там самый грязный футбол !!!Его там просто сломают,сколько не смотрю турецк...