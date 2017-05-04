Никита Бурда вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда заканчивает курс восстановления после серьезной травмы и уже занимается с командой в общей группе.
Никита Бурда после повреждения паховых колец и периода реабилитации приступил к полноценным тренировкам в команде Сергея Реброва.
Напомним, что в 28-м туре УПЛ «Динамо» сыграет с «Александрией».
Источник — zbirna.com
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