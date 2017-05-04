Чеберко стал самым юным пенальтистом Днепра в чемпионатах страны

Полузащитник «Днепра» 19-летний Евгений Чеберко, реализовав пенальти в ворота «Волыни», открывает счот своих голов в премьер-лиге и оказывается самым юным пенальтистом днепрян в чемпионатах страны.



При этом Чеберко сменил предыдущего самого молодого игрока «Днепра», пробивавшего с «точки», - Геннадия Мороза, возглавлявшему этот список почти 21 (!) год.



САМЫЕ МОЛОДЫЕ ПЕНАЛЬТИСТЫ «ДНЕПРА» В ЧЕМПИОНАТАХ



Возраст Игрок Дата Соперник Счет Итог



19 лет 97 дней Евгений ЧЕБЕРКО 30.04.2017 Волынь (г) 1:0 Гол



21 год 151 день Геннадий МОРОЗ 25.08.1996 ЦСКА (д) 2:1 Мимо



21 год 230 дней Сергей БЕЖЕНАР 27.03.1992 Металлист (д) 2:1 Гол



21 год 263 дня Сергей КОРНИЛЕНКО 06.03.2005 Арсенал (г) 2:1 Гол



22 года 7 дней Андрей БЛИЗНИЧЕНКО 31.07.2016 Сталь Км (д) 1:1 Гол



22 года 163 дня Евгений ПОХЛЕБАЕВ 07.05.1994 Нива В (г) 1:2 Гол



22 года 166 дней Евгений КОНОПЛЯНКА 14.04.2012 Александрия (г) 5:1 Гол



22 года 207 дней Олег ШЕЛАЕВ 22.05.1999 Ильичевец (г) 1:0 Гол



22 года 301 день Луис ЭМЕРСОН 25.05.1996 Таврия (г) 3:3 Гол