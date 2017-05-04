Роналду стал первым спортсменом, у которого 100 миллионов подписчиков

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал первым спортсменом и мужчиной, которому покорилась отметка в 100 миллионов подписчиков в Instagram.

Среди спортсменов португалец идет на первом месте с огромным отрывом от преследователей. «Всего» 74 миллиона подписчиков у Неймара, 72 – у Месси. В десятке самых популярных в соц. сетях спортсменов также Бэйл, Ибрагимович, Хамес, Леброн Джеймс и другие.

Среди всех людей в мире Роналду опережают только Селена Гомес, Ариана Гранде, Тейлор Свифт и Бейонсе.