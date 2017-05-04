Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роналду стал первым спортсменом, у которого 100 миллионов подписчиков

Португалец - один из самых популярных людей в мире

  • 04.05.2017 18:25
  • 670 просмотров
  • 4 комментария
Метки

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал первым спортсменом и мужчиной, которому покорилась отметка в 100 миллионов подписчиков в Instagram.

Среди спортсменов португалец идет на первом месте с огромным отрывом от преследователей. «Всего» 74 миллиона подписчиков у Неймара, 72 – у Месси. В десятке самых популярных в соц. сетях спортсменов также Бэйл, Ибрагимович, Хамес, Леброн Джеймс и другие.

Среди всех людей в мире Роналду опережают только Селена Гомес, Ариана Гранде, Тейлор Свифт и Бейонсе.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Funmannn
      Funmannn, 04.05.2017 18:34
    +1
    Кто эти дебилы?
    Ссылка
    rbIKA4
      rbIKA4, 04.05.2017 18:53
    0
    Funmannn, 04.05.2017 18:34
    Кто эти дебилы?
    накрутил себе подписчиков
    а вообще это норм и не еще придел.. звезда все-таки, на кого еще подписываться
    Ссылка
    Oleg.Groningen
    Oleg.Groningen, 04.05.2017 18:58
    +2
    Funmannn, 04.05.2017 18:34
    Кто эти дебилы?
    Він всетаки не урод , морда нічого так і весь час набріолінений , і нашампунений.Тому там половина 15-16 -річні сикухи, які вірять, що він їх помітить та одружиться на них. І значна частина тридварасів. Ось і весь секрет успіху.
    Ссылка
    ZpoRt
      ZpoRt, 04.05.2017 19:22
    -1
    Oleg.Groningen, 04.05.2017 18:58
    Funmannn, 04.05.2017 18:34
    Кто эти дебилы?

    Він всетаки не урод , морда нічого так і весь час набріолінений , і нашампунений.Тому там половина 15-16 -річні сикухи, які вірять, що він їх помітить та одружиться на них. І значна частина тридварасів. Ось і весь секрет успіху.

    А кто же эти 72млн, которые подписаны на Месси?))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.