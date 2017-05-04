Роналду стал первым спортсменом, у которого 100 миллионов подписчиков

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал первым спортсменом и мужчиной, которому покорилась отметка в 100 миллионов подписчиков в Instagram.
Среди спортсменов португалец идет на первом месте с огромным отрывом от преследователей. «Всего» 74 миллиона подписчиков у Неймара, 72 – у Месси. В десятке самых популярных в соц. сетях спортсменов также Бэйл, Ибрагимович, Хамес, Леброн Джеймс и другие.
Среди всех людей в мире Роналду опережают только Селена Гомес, Ариана Гранде, Тейлор Свифт и Бейонсе.
Источник — Sport.ua
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а вообще это норм и не еще придел.. звезда все-таки, на кого еще подписываться
Кто эти дебилы?
Він всетаки не урод , морда нічого так і весь час набріолінений , і нашампунений.Тому там половина 15-16 -річні сикухи, які вірять, що він їх помітить та одружиться на них. І значна частина тридварасів. Ось і весь секрет успіху.
А кто же эти 72млн, которые подписаны на Месси?))
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