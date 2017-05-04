7 травня пройде товариська гра з пляжного футболу Україна - Молдова

У неділю, 7 травня в Івано-Франківську, на базі Академії НФК «Ураган» відбудеться урочисте відкриття багатофункціональної арени для пляжних видів спорту. На цьому заході будуть присутні поважні гості - мер міста Івано-Франківськ (у цей день пройде День міста – 355 років з дня заснування) Руслан Марцінків, президент ФФУ Андрій Павелко, Перший віце-президент Вадим Костюченко, керівництво Асоціації пляжного футболу України, керівники НФК «Ураган» та інші гості.

Головна спортивна подія заходу – товариська зустріч збірних України та Молдови з пляжного футболу.

Наша Національна команда вирушає до Івано-Франківська у п’ятницю, у суботу 6 числа проведе повноцінне тренування, а у неділю, 7 травня о 13:00 відбудеться товариська гра Україна – Молдова.

Головний тренер збірної України з пляжного футболу Євген Варениця запросив на цю гру наступних футболістів:

Голкіпери – Віталій Сидоренко (Артур Мьюзік), Володимир Гладченко (Гріффін)

Універсали: Олег Зборовський (Артур Мьюзік), Максим Войток (ХІТ), Іван Глуцький (Артур Мьюзік), Сергій Дубовік (Вибір), Дмитро Войтенко (Євроформат), Мар’ян Масевич (НФК Ураган), Ярослав Заворотний (Євроформат), Юрій Щериця (Гріффін).

Прес-служба Асоціації пляжного футболу України домовилась з провідними спортивними супутниковими каналами країни про трансляцію урочистого заходу та товариської гри Україна – Молдова. Канал Спорт2 розпочне пряму трансляцію у неділю, о 13:00. А телеканал XSPORT покаже гру у запису, у неділю ввечері, о 19:00.

Офіційна афіша заходу:

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua