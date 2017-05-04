Експерт про ЧЄ-2017: Якщо не вийдемо з групи – трагедії не буде

Журналіст Андрій Кудирко, засновник порталу goldtalant.com.ua, присвяченого молодим українським футболістам, оцінює перспективи збірної України U-17 на чемпіонаті Європи, який стартував в Хорватії.

«Одна з характерних рис нинішньої збірної U-17 - наявність чітко прописаного базового клубу, «Динамо» з гравцями 2000 року народження. Причому це не тільки вихованці динамівської школи, але й гравці, які поступово переїжджали з інших міст. Що стало великою підмогою для тренера, адже завдяки цьому в збірній зібралися виконавці, знайомі давно і здатні добре один одного розуміти. З іншого боку, це й мінус. Рівень «Динамо» настільки вищий за інших в юнацькому чемпіонаті, що реальної конкуренції кияни не відчувають. Найсильніші матчі проводять, переважно, на фініші чемпіонату. Всього таких - до 10 за сезон, а повинно бути близько 30. І коли футболісти вже в збірній потрапляють під пресинг умовних французів - відчувають чималий дискомфорт. Адже думати настільки швидко, наскільки потрібно на міжнародному рівні, вони не звикли, доводиться себе пересилювати. Немає того, що робив з гравцями Лобановський - відпрацювання до автоматизму тих чи інших комбінацій. Щоб футболіст на рівні рефлексу знав: м'яч летить туди-то - його потрібно в один дотик відправити вліво або вправо. У нас же багато гравців спочатку м'яч отримують, потім думають. А все тому, що чемпіонат України не вимагає надзусиль. Тут такі фокуси проходять, в Європі вже ні. Творення є, гострота ж, яка створюється саме за рахунок непередбачуваних рішень, - відсутня.

Серед лідерів відзначу Петра Харжевского («УФК-Карпати»), один з найкращих бомбардирів збірної, хоча грає або в центрі захисту, або на позиції опорника, забиває після стандартів, пенальтист; Олексій Кащук («Шахтар»), пройшов увесь цикл попереднього Євро з командою Олександра Петракова, гравець з досвідом, який до того ж виступає в чемпіонаті U-19. Георгій Цітаішвілі з «Динамо», фланговий півзахисник, може повести за собою гравців, по-спортивному нахабний і агресивний, якщо це не переходить межу, здатний створити суперникам неприємності. Два хороших воротаря - Віктор Бабічин («Дніпро»), Джуніор Лтайф Дані («Олімпік»). Також відзначу захисника Ігоря Снурніціна з «Олімпіка», форварда Владислава Супрягу («Дніпро»). Останній дуже талановитий, якщо зуміє змусити себе робити більше - стане класним футболістом. Виділяються ті, хто вже грає на дорослішому рівні - в командах U-19 і навіть U-21. Там жорсткіші вимоги, вища конкуренція, потрібно швидше приймати рішення на полі.

Суперники в нашій групі серйозні, але з кожним можна розраховувати на позитивний результат. Питання лише в настрої гравців. Взяти ту саму Норвегію, з якою ми свого часу успішно грали. І щоб це не зіграло з футболістами злий жарт. Тим більше, на тлі Англії й Нідерландів, на які налаштовуватимуться серйозно. Англія - це школа, традиції, нідерландці ж грають агресивно, широко, з ними завжди важко.

Грає збірна України U17 переважно за схемою 4-1-4-1, як «Динамо» часів Рауля або національна команда в Андрія Шевченка. Під час матчу тренери, звичайно, можуть перебудовуватися тактично. Але, ймовірніше, зосередяться саме на цій моделі, адже з урахуванням суперників акцент в остаточній заявці зроблять на гравцях оборони. Тим більше, з нашим дефіцитом нападників.

Тренер команди Сергій Попов - доволі спокійний, урівноважений, не зривається на крик. При цьому дуже вимогливий. Контролює хід гри, може за необхідності підвищити голос. Але цим не зловживає. Відносно ж Євро-2017, вихід з такої групи буде дуже хорошим результатом. Адже потрапити туди - вже сама по собі проблема. За останні роки в фіналі Євро для 17-річних грала команда 1999 року народження, перед нею - команда 1996 року народження, з тренером Олександром Головком. Там були Коваленко, Зінченко, Борячук, Циганков - усі, хто сьогодні на слуху. А до них - тільки збірна 1990 року народження. За 10 років - лише четвертий вихід у фінал. І в трьох попередніх Україна посідала останнє місце, в сумі набрала два очки. Якщо з групи не вийдемо - трагедії не буде. Диктувати Англії та Нідерландам свої умови ми не можемо, не той у нас у країні рівень розвитку футболу», - резюмує журналіст.