ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «Відеоповтори? Такий помічник арбітру потрібен»

Генеральний директор «Карпат» прокоментував рішення ФІФА ввести електроніку у футбол.

Нагадаємо, що на ЧС-2018 офіційно введуть відеоповтори у футболі. Після цього це нововведення перебереться у внутрішні чемпіонати.

- Щоб це запрацювало у всіх європейських чемпіонатах, відповідно вся ця апаратура повинна бути встановлена на кожному стадіоні, де граються матчі елітних дивізіонів. Звучить гарно, але що ми маємо в Україні. «Олімпік» не має свого стадіону і не знає де гратиме завтра, «Сталь» не має свого стадіону, луганська «Зоря»...

Тому у нашому випадку це все дуже складно і я не знаю, чи в Україні за рік це з»явиться. В принципі, такий помічник арбітру потрібен, стане менше результативних помилок, але як це все провернути на практиці? Стадіони це не встановлюватимуть, бо не мають грошей. Клуби? Швидше за все вони. Вартість цієї системи на один стадіон, близько 250 тисяч євро. Це великі гроші і не кожен може дозволити собі їх викласти, - сказав «Плюс Спорту» Юрій Дячук-Ставицький.