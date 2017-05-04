УЕФА протестирует новую систему пробития послематчевых пенальти

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) на чемпионате Европы по футболу 2017 года среди юношей и девушек не старше 17 лет в Чехии и Хорватии будет тестировать новую систему пробития послематчевых пенальти.

Согласно статистике, команда, которая начинает серию поочередных ударов первой, имеет 60-процентный шанс на победу благодаря психологическому давлению, оказываемому на вторую команду.

Новая система пробития послематчевых пенальти, которая получила кодовое название ABBA, направлена на исправление этой ситуации.

Соперники будут наносить сразу по два удара. Команда A будет исполнять первый удар, затем второй и третий - команда B, четвертый и пятый - снова A и так далее. Таким образом, соперники будут в равных условиях: у каждого из них будет возможность бить и первым, и вторым по очереди.

В сумме количество ударов останется таким же - по пять. Очередность пробития будет устанавливаться подбрасыванием монеты.

Вполне возможно, что в скором времени по такой схеме будут проводиться серии пенальти и на основных футбольных соревнованиях Старого Света.