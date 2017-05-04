Черкаський Дніпро проведе наступний домашній матч в Охтирці

Матч 29-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги команда майстрів «Черкаського Дніпра» зіграє не вдома, а на виїзді. Вдатися до такого радикального кроку адміністрацію ФК «Черкаський Дніпро» змусив вкрай незадовільний стан футбольного поля на єдиному в області атестованому для команд Першої ліги стадіоні «Центральний».



Керівництву футбольного клубу вдалося в авральному режимі погодити організаційні та юридичні питання, пов’язані зі зміною місця проведення матчу з ФК «Нафтовик-Укрнафта».



Зокрема, в офіційному листі до Президента Професіональної футбольної ліги Сергія Макарова йдеться: «У зв’язку з необхідністю покращення (реконструкції) поля на стадіоні КП «Центральний стадіон» м. Черкаси просимо, на підставі п. 5 ст. 15 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд першої ліги, дозволити проведення матчу 29 туру з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги сезону 2016/2017 на полі футбольної команди «Нафтовик-Укрнафта» (м. Охтирка), від якого отримано попереднє погодження».



До клубу вже надійшло підтвердження від «Нафтовика» про готовність провести домашній матч в Охтирці. Отже, 29-й тур Чемпіонату відбудеться згідно з раніше затвердженим розкладом – 8 травня 2017 року, о 17-й.