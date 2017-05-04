Андер ЭРРЕРА: «Де Хеа может стать легендой клуба»

Андер Эррера прокомментировал слухи о возможном уходе Давида Де Хеа.



С приближение летнего трансферного окна различные издания начали провожать испанского голкипера «Юнайтед» в мадридский «Реал» и придумывать различные варианты замены, однако Андер надеется, что его друг останется в Манчестере и станет легендой «Олд Траффорд».



«Покинет ли Давид «Юнайтед»? Надеюсь, что нет, - сказал Эррера в интервью промадридской газете Marca, - Для меня он - лучший голкипер Премьер Лиги, и многие люди думают так же. В этом году он снова был назван лучшим вратарем чемпионата Англии, и это продолжается уже четыре года».



«Он выступает за «Юнайтед» шесть лет, по количеству матчей он скоро догонит ван дер Сара, и он может стать легендой клуба. Его очень здесь любят, и я надеюсь, что он останется. В футболе есть не так много вратарей, которые могут приносить очки своему клубу, и Давид - один из них».