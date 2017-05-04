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Пятов провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Голкиперу «Шахтера» покорилась отметка в 250 игр в высшем дивизионе

  • 04.05.2017 16:29
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Пятов провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Матч против «Александрии» становится для вратаря «Шахтера» Андрея Пятова юбилейным, 250-м в чемпионатах Украины.

В составе горняков Пятов провел 207 игр, а «Ворсклы» - 43.

Вратарь горняков становится 7-м голкипером, покорившим этот гвардейский рубеж в элитном дивизионе страны.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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