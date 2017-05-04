Пятов провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Матч против «Александрии» становится для вратаря «Шахтера» Андрея Пятова юбилейным, 250-м в чемпионатах Украины.
В составе горняков Пятов провел 207 игр, а «Ворсклы» - 43.
Вратарь горняков становится 7-м голкипером, покорившим этот гвардейский рубеж в элитном дивизионе страны.
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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