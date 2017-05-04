Шальке отмечает 113-летие клуба

113 лет: у Шальке день рождения!

То, что зарождалось как “Религиозная община”, постепенно стало культом, для многих даже мифом. Десять парней из рабочих семей 4 мая 1904 года основали “Шальке 04”, который сегодня празднует свой 113-й день рождения. За эти годы клуб семь раз становился чемпионом страны, пять раз обладателем Кубка и однажды взял Кубок УЕФА.

За сезон на “ФЕЛЬТИНС-Арене” бывает более миллиона зрителей. А ведь история начиналась в одном дворе бедного района Гельзенкирхена.

Группа парней, только что выпустившихся из школы, по Геверкенштрассе возвращалась домой. На ней регулярно проходили их собрания. По воскресеньям они ходили на матчи SuS Schalke 96. Этот вид спорта восхищал их, и они сами хотели играть в него, но только лучше, чем это делали футболисты, за которыми они наблюдали.

Поэтому эта группа молодых людей решила организовать свой собственный клуб, назвав его “Вестфалия Шальке”. Первое футбольное поле было далеко от общепринятых стандартов. Однако, даже будучи не слишком ухоженным и не совсем ровным, оно служило главной цели ребят, которые в красно-желтых футболках гоняли по нему мяч. Да, именно такие цвета были выбраны изначально. Возможно, они были заимствованы у сборной Голландии, которая в то время как раз была в гостях в Гельзенкирхене.

Вилли Гайс, Йозеф Верзен, Виктор Крогулл, Йохан Кессель, Хайнрих Кульманн. Адольф Отцельманн, Йозеф Сайметц, Йоханнес Хорнунг, Фердинанд Гебауэр, Вилли ван ден Берг – так звали основателей одного из самых успешных клубов Германии. “Шальке 04” клуб стал называться с 1924 года.

Вилли Гайс, узнав о посещаемости финала Кубка Англии, сказал тогда пророческую фразу: “однажды и матч нашей команды будут смотреть 90 000 болельщиков!”.

Западногерманский футбольный союз, основанный в 1898 году, вначале не принял в свои ряды “Вестфалию Шальке”. В первые годы наш клуб был одним из многих так называемых “диких”, которые образовывались по всей Германии как грибы после дождя. Почему, несмотря на большое количество запросов, союз отклонял заявку, так и осталось не ясно. Первый год “Вестфалия” завершила с 16 членами в своем составе. Сейчас у “Шальке” более 130 000 зарегистрированных членов.