Марадона не против стать тренером Наполи

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона изъявил желание стать тренером «Наполи».
«Стать тренером «Наполи»? Я не против, если люди захотят, то я могу им быть», - приводит слова Football Italia.
Ранее президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис заявлял о том, что хочет пригласить бывшего нападающего клуба на какую-то из должностей в структуре клуба.
Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991-й год.
Источник — Sport.ua
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А по факту, то Диего Армандович как тренер - никакой!
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