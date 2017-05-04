Марадона не против стать тренером Наполи

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона изъявил желание стать тренером «Наполи».

«Стать тренером «Наполи»? Я не против, если люди захотят, то я могу им быть», - приводит слова Football Italia.

Ранее президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис заявлял о том, что хочет пригласить бывшего нападающего клуба на какую-то из должностей в структуре клуба.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991-й год.