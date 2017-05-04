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Марадона не против стать тренером Наполи

Легендарный аргентинец ждет приглашение от клуба

  • 04.05.2017 15:54
  • 241 просмотров
  • 3 комментария
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Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона изъявил желание стать тренером «Наполи».

«Стать тренером «Наполи»? Я не против, если люди захотят, то я могу им быть», - приводит слова Football Italia.

Ранее президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис заявлял о том, что хочет пригласить бывшего нападающего клуба на какую-то из должностей в структуре клуба.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991-й год.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    topeleven11
      topeleven11, 04.05.2017 16:03
    0
    Я тоже не против быть тренером Наполи.

    А по факту, то Диего Армандович как тренер - никакой!
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    zac76
      zac76, 04.05.2017 16:05
    0
    Могу только пожелать удачи Величайшему Игроку в истории футбола
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    bratislav777
      bratislav777, 04.05.2017 16:41
    0
    Нафиг он там нужен?
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