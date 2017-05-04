«Металлист 1925» - победитель зимнего чемпионата Харьковской области

Вчера, 3-го мая, подопечные Александра Призетко в финальном матче за звание зимнего чемпиона Харьковской области со счетом 1:0 обыграли команду из районного центра «Статус» (Кегичёвка). Матч проходил на главной футбольной арене города – стадионе «Металлист». Несмотря на будний день и раннее начало матча, на стадионе собралось 1500 болельщиков. Финал получился весьма интересным и обе команды показали качественный футбол. Как сказал в своём послематчевом интервью председатель Харьковской областной федерации футбола Евгений Алексеевич Красников: «Эта была игра далеко не аматорских команд. Считаю, что и «Металлист 1925», и «Статус» показывают самый что ни на есть профессиональный футбол. В их игре присутствует качество, тактика, видна тренерская мысль. Сегодня была очень боевая игра».

Наставник «жёлто-синих» выступил в стартовом составе 7-х игроков, которые выходили в «старте» 4 дня назад в Житомире в рамках очередной игры «Металлиста 1925» в чемпионате Украины среди аматоров. Гости также выставили свой боевой состав. К слову сказать, команда из Кегичёвки на пути к финалу в текущем зимнем первенстве не проиграла ни одной игры. Подопечные Олега Великих провели в группе 8 игр и одержали 8 побед, мячи 35:3. Причем, все победы как минимум с разницей в два мяча. 4 выигрыша - это победы с крупным счетом и ещё 4 матча выиграны с разницей в два мяча. Лишь в полуфинале была одержана минимальная победа над первомайской командою «Квадро» 1:0. За команду из Кегичевки играет несколько футболистов, ранее выступавших на профессиональном уровне за команды второй и первой лиги Украины. В частности, например, Евгений Волга длительное время выступал за команду «Гелиос» (Харьков). Есть еще и игроки, принимавшие участие в играх за дублеров в командах высшего дивизиона. В прошлом году «Статус» стал победителем первой лиги чемпионата Харьковской области. «Металлист 1925» на пути к финалу также играл здорово и лишь однажды сыграл вничью. В группе были одержано 5 побед с крупных счетом, 2 с минимальным счетом, и одна ничья 3:3 с ФК «Змиев», общий итог мячей 37:7. Причем, в группе был обыгран соперник по чемпионату Украины «Квадро» 1:0, а в полуфинале ещё один конкурент по чемпионату Украины «Солли Плюс» 4:2.

Матч начался без разведки, обе команды сразу пошли в наступление. Несмотря на усталость, после дороги и трудного матча против «Полесья», инициативой завладел «Металлист 1925». Лучший бомбардир чемпионата Украины Скотаренко на 12-ой минуте в штрафной соперника накрутил нескольких защитников и в борьбе с одним из них упал на газон, но арбитр посчитал, что в этом эпизоде всё было в рамках правил. А вот уже через три минуты рефери указал на «точку». Олег Синица прошёл левым флангом и отдал в штрафную на Дехтяренко. Ярослав попытался навесить дальше в центр штрафной, однако мяч попал в руку кому-то из защитников «Статуса» и арбитр без колебаний указал на 11-метровую отметку. Олег Синица чётко развёл мяч и вратаря по разным углам!

Подопечные Призетко и дальше владели инициативой и создали угрозы у ворот Сергея Пархоменко, а вот во втором тайме активизировался уже «Статус», который имел несколько возможностей счет сравнять. Иной раз игрокам кегичевской команды не хватало точности для завершения своих атак, и иной раз выручал харьковскую команду Владислав Федак. Вообщем, была настоящая кубковая игра, достойная звания финала. Никто не хотел уступать, и игра держала зрителей в напряжении до самого финального свистка. Арбитр показал в ходе встречи 7 жёлтых карточек. И вот прозвучал финальный свисток. Кубок и медали за победу вручены в торжественной обстановке под овации трибун. Призеры также получили свои награды. Кстати, третье место завоевала команда «Солли Плюс», которая днём на поле Детской Академии «Металлиста» обыграла «Квадро» со счетом 3:0.

Таким образом, у команды «Металлист 1925» звание зимнего чемпиона области, а у команды «Металлист Юниор», готовящей игроков для коллектива Александра Призетко, звание зимнего чемпиона города Харьков. Напомню, что в апреле подопечные Сергея Валяева стали победителями зимнего первенства города. Хорошее начало для молодой команды, ставящей перед собою высокие цели. Ближайшая цель – завоевание звания чемпиона Украины среди аматоров и завоевание права играть во второй профессиональной лиге Украины. Вообщем, поздравляем команду и желаем дальнейшим успехов. Опять же закончу словами из интервью Евгения Красникова: «В Харькове очень любят футбол и так, как его любят здесь, не любят больше нигде».

3 мая 2017 г., 17:00. Харьков. ОСК "Металлист". Финал зимнего чемпионата Харьковской области. 1500 зрителей. +17°C



Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)



Статус: Пархоменко, Радченко, Мизюк (Налыгач 57), Забурдайло, Шеховцов, Иванченко, Рудик (Андрианов 75), Волга (Безъязычный 67), Чепига (Стрельников 59), Мряченко (Ковтун 67), Лещенко (к).

Тренер: Олег Великих.



Металлист 1925: Федак, Малиновский, Сидоренко, Литвяк, Емельянов, Ралюченко (Кателин 41), Романов, Давыдов (к) (Ермоленко 41) Дехтяренко (Пец 55), Синица (Коваленко 75), Скотаренко (Безродний 41)

Главный тренер: Александр Призетко



Гол: Синица 14, с пенальти



Предупреждения: Лещенко 35, Ковтун 75, Шеховцов 90+2 - Ралюченко 37, Сидоренко 50, Литвяк 61, Синица 72.