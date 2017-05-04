Победа над Сталью стала для Ворсклы 200-й в чемпионате Украины

«Ворскла», побеждая «Сталь» со счетом 2:0, одерживает юбилейную, 200-ю, викторию в чемпионатах Украины.
Бело-зеленые 130 раз праздновали победы на своем поле и 70 - в гостях.
Чаще других полтавский клуб побеждал запорожский «Металлург» - 20 викторий, «Карпаты» - 14, «Арсенал», «Ильичевец», «Таврию» и «Черноморец» - по 13 раз.
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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