Сборная Украины U-17 начала Евро с поражения

Юношеская сборная Украины неудачно стартовала на чемпионате Европы-2017.
В матче против сверстников из Нидерландов украинцы минимально уступили, пропустив в середине второго тайма от игрока «Фейенорда» Эль-Бушатауи.
Нидерланды U-17 — Украина U-17 — 1:0
Гол: Эль-Бушатауи (61).
Украина (4-2-3-1): Лтайф — Малышкин, Харжевский, Снурницын, Слива — Ващишин, Билошевский — Кащук, Исаенко, Цитаишвили (Мащенко, 53; Титаевский, 78) — Супряга (Холод, 48).7-го мая сборная Украины U-17 сыграет против команды Англии.
Источник — Sport.ua
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