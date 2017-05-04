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Как Шахтер к Заре готовится

Команда Паулу Фонсеки провела открытую тренировку в Ворзеле

  • 04.05.2017 14:45
  • 159 просмотров
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shakhtar.com
© shakhtar.com

Сегодня утром «горняки» провели тренировочное занятие в Ворзеле. К поединку с «Зарей», в котором «Шахтер» официально может оформить чемпионское звание, готовятся все игроки, за исключение Виктора Коваленко и Дентиньо. Бразилец пропустит игру из-за перебора желтых карточек, а украинец – из-за простуды.

Как команда Паулу Фонсеки провела тренировку – смотрите в нашем видеосюжете.

Источник — Sport.ua

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