Сегодня утром «горняки» провели тренировочное занятие в Ворзеле. К поединку с «Зарей», в котором «Шахтер» официально может оформить чемпионское звание, готовятся все игроки, за исключение Виктора Коваленко и Дентиньо. Бразилец пропустит игру из-за перебора желтых карточек, а украинец – из-за простуды.
Как команда Паулу Фонсеки провела тренировку – смотрите в нашем видеосюжете.
Источник — Sport.ua
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