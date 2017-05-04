Александр ГОЛОВКО: «Заря жаждет обыграть Шахтер»

Эксперт каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» Александр Головко поделился ожиданиями от матча «Шахтера» и «Зари», в котором «горняки» могут оформить чемпионство.

- Думаю, «Шахтер» сейчас в состоянии довести этот матч до победы и уже в этом туре оформить чемпионство. Но игра будет нелегкая. Потому что «Заре» тоже нужно набирать очки: борьба за третье место не закончилась, пока есть соперники, которые их могут догнать. Потому матч обещает быть интересным. Другое дело, что для команды Вернидуба это очень принципиальный поединок, потому что уже давно отношения между клубами именно в футбольном плане очень острые. «Заря» очень жаждет выигрыша.