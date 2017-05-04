Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В сборной никто не тянет одеяло на себя»

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский рассказал о своем первом вызове в сборную Украины, который пришелся на выездной поединок против Испании в рамках квалификации на Евро-2016 (1:0).

— Первый раз в сборной — и сразу выездной матч с Испанией, одной из лучших команд мирового футбола! Со стороны она показалась тебе космической?

— Что-то в этом есть — все-таки там столько звезд. Впрочем, больше всего меня поразило то, насколько все они подчинены командной игре. Никто не тянет одеяло на себя, все через пас. Через быстрый пас… Мне испанцы всегда нравились, но одно дело, когда ты видишь их по телевизору, а совсем другое — когда находишься, по сути, в гуще событий. Я хоть и не попал в заявку на этот поединок, смотрел игру прямо у кромки поля. В такие минуты ты точно понимаешь, к чему нужно стремиться. Порой это был настоящий спектакль, хотя наши ребята выглядели достойно.

Евгений ГРЕСЬ