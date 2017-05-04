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Коваленко и Дентиньо с Зарей не сыграют

Донецкий «Шахтер» провел открытую тренировку перед матчем с луганчанами

  • 04.05.2017 14:12
  • 153 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дентиньо
© ФК Шахтер Донецк. Дентиньо

Завершается подготовка «горняков» к важнейшему матчу украинской Премьер-лиги против луганской «Зари». В случае победы «Шахтер» досрочно оформит звание чемпиона сезона – 2016/17.

Утром 4 мая «оранжево-черные» провели тренировку в Ворзеле, куда были приглашены представители СМИ. Перед началом занятия на вопросы журналистов ответили Ярослав Ракицкий, Факундо Феррейра и Паулу Фонсека.

По словам главного тренера дончан, в субботнем поединке команде не помогут Виктор Коваленко и Дентиньо. Украинский хавбек простудился, а бразилец пропустит игру с «Зарей» из-за перебора желтых карточек. Остальные работают в общей группе.

Завтра в первой половине дня лидер чемпионата проведет предматчевую сессию, а вечером вылетит в Харьков.

Встреча «Шахтера» и «Зари» в рамках 28-го тура Премьер-лиги Украины состоится 6 мая на ОСК «Металлист». Начало в 17:00.

Билеты можно приобрести в кассах стадиона, онлайн на shakhtar.com, сайтах-партнерах клуба и в розничной торговой сети города.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 04.05.2017 14:27
    -2
    яка різниця, якому складу ЗЛ здасть матч?
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 04.05.2017 15:21
    0
    Уже на.рали мінусами кротофіли... Ну звичайно, я ж погарячкував... Це буде справжня безкомпромісна заруба двох непримиримих суперників ( ...як в 13 турі сезону 2015/16)
    http://video.shakhtar.com/ua/v7809

    Кроти могли б уже й подарувати очки своєму фарму чи хоча б дозволити грати орендовцям... Зорі ж очки потрібніші!
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