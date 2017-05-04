Коваленко и Дентиньо с Зарей не сыграют

Завершается подготовка «горняков» к важнейшему матчу украинской Премьер-лиги против луганской «Зари». В случае победы «Шахтер» досрочно оформит звание чемпиона сезона – 2016/17.

Утром 4 мая «оранжево-черные» провели тренировку в Ворзеле, куда были приглашены представители СМИ. Перед началом занятия на вопросы журналистов ответили Ярослав Ракицкий, Факундо Феррейра и Паулу Фонсека.

По словам главного тренера дончан, в субботнем поединке команде не помогут Виктор Коваленко и Дентиньо. Украинский хавбек простудился, а бразилец пропустит игру с «Зарей» из-за перебора желтых карточек. Остальные работают в общей группе.

Завтра в первой половине дня лидер чемпионата проведет предматчевую сессию, а вечером вылетит в Харьков.

Встреча «Шахтера» и «Зари» в рамках 28-го тура Премьер-лиги Украины состоится 6 мая на ОСК «Металлист». Начало в 17:00.

Билеты можно приобрести в кассах стадиона, онлайн на shakhtar.com, сайтах-партнерах клуба и в розничной торговой сети города.