Диего Коста в Китае будет зарабатывать €30 миллионов в год

28-летний форвард «Челси» и сборной Испании Диего Коста практически договорился о переходе в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», выступающий в Суперлиге. Сделка будет заключена в середине мая.
Зарплата Косты в Китае составит €30 миллионов в год. «Челси» получит за трансфер своего игрока €90 миллионов.
В текущем сезоне Диего Коста провел за «Челси» 38 матчей во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 7 голевых передач.
Источник — The Telegraph
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