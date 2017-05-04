Диего Коста в Китае будет зарабатывать €30 миллионов в год

28-летний форвард «Челси» и сборной Испании Диего Коста практически договорился о переходе в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», выступающий в Суперлиге. Сделка будет заключена в середине мая.

Зарплата Косты в Китае составит €30 миллионов в год. «Челси» получит за трансфер своего игрока €90 миллионов.

В текущем сезоне Диего Коста провел за «Челси» 38 матчей во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 7 голевых передач.