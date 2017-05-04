Факундо ФЕРРЕЙРА: «Ярмоленко вполне может меня обойти»

Нападающий «Шахтера» на открытой тренировке пообщался с журналистами.
– Факундо, что для тебя важнее: стать лучшим бомбардиром или своими голами помочь команде завоевать чемпионство?
– Конечно, для меня важнее вместе с партнерами стать чемпионами Украины. Ну а если при этом выиграю бомбардирскую гонку, то это станет дополнительным плюсом. Но главная цель – золото Премьер-лиги.
– На футбольном поле ты и Густаво Бланко Лещук – конкуренты. Отражается ли эта борьба за место в составе на ваших взаимоотношениях?
– Безусловно, между нами есть определенное соперничество, но оно исключительно профессиональное. Да, мы оба бомбардиры, играем в одной команде и, конечно, конкурируем друг с другом. Однако за пределами футбольного поля мы хорошие друзья, у нас отличные отношения. Я был очень рад, когда Густаво присоединился к «Шахтеру». Приятно, что в клубе появился мой соотечественник, еще один аргентинец.
– Кого считаешь своим главным конкурентом в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата?
– Мне кажется, все, кто претендует на звание лучшего голеадора, могут его добиться. К примеру, Андрей Ярмоленко, у которого на один забитый мяч меньше, чем у меня. В последних матчах динамовец отличается по нескольку раз, поэтому вполне может обойти. Также близок Густаво Бланко Лещук. У каждого есть шанс выиграть бомбардирскую гонку.
– В субботу «Шахтер» встретится с «Зарей». Нет ли уже сейчас мыслей о финале Кубка Украины, ведь для многих «горняков», в частности для легионеров, такие поединки с «Динамо» особенные…
– Считаю, для нас самый важный матч – тот, что состоится в субботу. Мы сделаем все возможное, чтобы взять в нем верх. А уже после этого будем думать о финале Кубка Украины и все наши усилия будут направлены на игру с «Динамо».
– Ожидаете от луганчан каких-то сюрпризов?
– На мой взгляд, «Заря» – одна из самых сильных команд нашего чемпионата. Да, мы победили в последних трех наших встречах, но я не жду легкого поединка. С ними всегда очень сложно играть.
– Есть ли какое-то личное соперничество с кем-то из футболистов «Зари»? Например, с Рафаэлем Форстером?
– Нет, ничего подобного. Главное наше соперничество на уровне клубов: «Шахтер» против «Зари».
– Луганчане защищаются достаточно плотно. Как бы ты оценил свои шансы продолжить голевую серию в предстоящем поединке?
– Уверен, будет сложно. В Премьер-лиге много команд, которые в матчах с «Шахтером» ставят у своих ворот «автобус» и умеют грамотно обороняться, поэтому в таких играх непросто отличиться.
Источник — ФК Шахтер
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