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Винницкая Нива продолжит участвовать в чемпионате

Клуб доиграет сезон во Второй лиге

  • 04.05.2017 13:37
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pfl.ua
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По информации Sport.ua, винницкая «Нива-В» продолжит выступления в чемпионате Второй лиги. На адрес ПФЛ документов о снятии команды с чемпионате на поступало.

Напомним, что после матча 28-го тура «Подолье» - «Нива-В» (0:0) президент винницкого клуба Василий Вовк в одной из соцсетей написал о том, что снимает команду из чемпионата.

Как сообщил источник, заявление президента клуба было эмоциональным и на данный момент речь о снятии команды с турнира не идет. 

После 28-ми туров «Нива-В» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 41 очко.

Источник — Sport.ua

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