Винницкая Нива продолжит участвовать в чемпионате

По информации Sport.ua, винницкая «Нива-В» продолжит выступления в чемпионате Второй лиги. На адрес ПФЛ документов о снятии команды с чемпионате на поступало.

Напомним, что после матча 28-го тура «Подолье» - «Нива-В» (0:0) президент винницкого клуба Василий Вовк в одной из соцсетей написал о том, что снимает команду из чемпионата.

Как сообщил источник, заявление президента клуба было эмоциональным и на данный момент речь о снятии команды с турнира не идет.

После 28-ми туров «Нива-В» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 41 очко.