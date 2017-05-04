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Тайсон попросил у Бешикташа зарплату в €4,5 миллиона в год

Хавбек «Шахтера» не прочь продолжить карьеру в Турции

  • 04.05.2017 13:28
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ФК Шахтер Донецк. Тайсон (в центре)
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон (в центре)

Агент 29-летнего бразильского полузащитника «Шахтера» Тайсона ведет переговоры с турецким «Бешикташем».

Тайсон хочет получать в турецком клубе зарплату в размере €4,5 миллионов в год. Но турки пока не готовы согласиться на его условия, несмотря на то, что бразилец может перейти в «Бешикташ» в качестве свободного агента.

Контракт Тайсона с «Шахтером» истекает в конце 2017-го года. В текущем сезоне игрок провел за «горняков» 34 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 9 голевых передач.

Источник — Milliyet

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