Паулу ФОНСЕКА: «Не ждал, что у нас будет 14 очков отрыва от Динамо»

Главный тренер «горняков» ответил на вопросы СМИ перед матчем с «Зарей».
– Паулу, «Шахтер» без пяти минут чемпион. Вы начинали сезон со схемой 4–4–2, после чего перестроили ее. Можно ли в оставшихся поединках попробовать свою излюбленную тактику?
– Мы иногда используем схему 4–4–2. Например, в последней встрече после выхода на замену Бланко. Если честно, об этом совершенно не думаю, я полностью сфокусирован на важной игре с «Зарей». Предстоит очень сложный матч, так что размышлять о будущем сейчас не нужно.
– Чтобы оформить чемпионство, вашей команде осталось набрать два очка в оставшихся турах. Чувствуется ли ответственность в коллективе?
– С первого моего дня в «Шахтере» ничего не поменялось. Мы всегда ощущаем ответственность, мотивацию и прессинг. Будем трудиться и бороться до последнего поединка. Если мы сейчас станем чемпионами, будет приятно. Однако нужно продолжать работу.
– В последних встречах «Шахтер» первым пропускает от «Зари», а затем отыгрывается. В этом есть некая закономерность?
– Это показывает, что «Заря» – достаточно хорошая команда. Если вы посмотрите на ее выступление в Лиге Европы, то поймете все качества: луганчанам практически не забивали. Нам нужно быть на высочайшем уровне, чтобы провести успешный матч против этого соперника. И также не забывайте, что у нас всегда были возможности изменить ход игры. Поэтому можно смотреть через две призмы. Лично я предпочитаю следующую: «Шахтер» справляется и выходит победителем.
– После первой встречи с «Динамо» в матче за Суперкубок вы могли предположить, что в конце сезона ваш отрыв от основного конкурента будет таким большим?
– Не стану обманывать. Конечно, я не ожидал, что у нас будет 14 очков отрыва, но всегда верил, что мы можем завоевать этот трофей. Сейчас мы очень близки к этому. Я верил в свою команду и никогда не сомневался – это точно. Думаю, даже тот поединок за Суперкубок показал, что мы достойны, находимся на правильном пути и можем побеждать. Тогда уступили лишь в серии пенальти – так бывает с каждой командой.
– У вас сегодня стопроцентно боевой состав или есть футболисты, которые перед матчем с «Зарей» находятся под вопросом?
– Дентиньо дисквалифицирован. Также есть проблема с Коваленко – он не сможет помочь. В остальном наша команда полностью готова к сложнейшему поединку. Надеюсь, что как можно больше людей придут поддержать нас, что стадион будет полным – для нас это важно.
– Что с Дентиньо и Коваленко?
– У Дентиньо перебор желтых карточек, а у Виктора температура, проблемы с миндалинами.
– Вы встретитесь с «Динамо» в финале Кубка. Какие ожидания?
– Еще даже не думал об этой игре. Мы сфокусированы только на «Заре».
– Как прокомментируете продление контракта с Ярославом Ракицким?
– Несомненно, хорошая новость. Ракицкий провел отличный год. Думаю, клуб таким способом его поблагодарил. Я полностью доволен!
– Какие футболисты покинут «Шахтер» по окончании сезона? Думаете ли вы о трансферах?
– Узнаете об этом, когда закончится сезон. У нас еще будет время поговорить обо всем, что связано с трансферами.
– Есть ли у вас время следить за Лигой Европы, в частности за «Сельтой»?
– Да, я смотрю. Думаю, у «Сельты» есть абсолютно все шансы, даже несмотря на то, что предстоит встретиться с «Манчестер Юнайтед». Дело в их агрессивности на поле. Они демонстрируют футбол, который 90 процентов команд в наше время уже не показывают. Недавно смотрел их матч с «Севильей». Все прекрасно понимают, какими качествами обладают «красно-белые» и насколько они сильны, но «Сельта» справилась. Думаю, у нее все получится. Очень редко соперникам «Сельты» удается просто развивать свою игру – это практически невозможно, они сильны.
Источник — ФК Шахтер
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