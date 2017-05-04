Паулу ФОНСЕКА: «Не ждал, что у нас будет 14 очков отрыва от Динамо»

Главный тренер «горняков» ответил на вопросы СМИ перед матчем с «Зарей».

– Паулу, «Шахтер» без пяти минут чемпион. Вы начинали сезон со схемой 4–4–2, после чего перестроили ее. Можно ли в оставшихся поединках попробовать свою излюбленную тактику?

– Мы иногда используем схему 4–4–2. Например, в последней встрече после выхода на замену Бланко. Если честно, об этом совершенно не думаю, я полностью сфокусирован на важной игре с «Зарей». Предстоит очень сложный матч, так что размышлять о будущем сейчас не нужно.

– Чтобы оформить чемпионство, вашей команде осталось набрать два очка в оставшихся турах. Чувствуется ли ответственность в коллективе?

– С первого моего дня в «Шахтере» ничего не поменялось. Мы всегда ощущаем ответственность, мотивацию и прессинг. Будем трудиться и бороться до последнего поединка. Если мы сейчас станем чемпионами, будет приятно. Однако нужно продолжать работу.

– В последних встречах «Шахтер» первым пропускает от «Зари», а затем отыгрывается. В этом есть некая закономерность?

– Это показывает, что «Заря» – достаточно хорошая команда. Если вы посмотрите на ее выступление в Лиге Европы, то поймете все качества: луганчанам практически не забивали. Нам нужно быть на высочайшем уровне, чтобы провести успешный матч против этого соперника. И также не забывайте, что у нас всегда были возможности изменить ход игры. Поэтому можно смотреть через две призмы. Лично я предпочитаю следующую: «Шахтер» справляется и выходит победителем.

– После первой встречи с «Динамо» в матче за Суперкубок вы могли предположить, что в конце сезона ваш отрыв от основного конкурента будет таким большим?

– Не стану обманывать. Конечно, я не ожидал, что у нас будет 14 очков отрыва, но всегда верил, что мы можем завоевать этот трофей. Сейчас мы очень близки к этому. Я верил в свою команду и никогда не сомневался – это точно. Думаю, даже тот поединок за Суперкубок показал, что мы достойны, находимся на правильном пути и можем побеждать. Тогда уступили лишь в серии пенальти – так бывает с каждой командой.

– У вас сегодня стопроцентно боевой состав или есть футболисты, которые перед матчем с «Зарей» находятся под вопросом?

– Дентиньо дисквалифицирован. Также есть проблема с Коваленко – он не сможет помочь. В остальном наша команда полностью готова к сложнейшему поединку. Надеюсь, что как можно больше людей придут поддержать нас, что стадион будет полным – для нас это важно.

– Что с Дентиньо и Коваленко?

– У Дентиньо перебор желтых карточек, а у Виктора температура, проблемы с миндалинами.

– Вы встретитесь с «Динамо» в финале Кубка. Какие ожидания?

– Еще даже не думал об этой игре. Мы сфокусированы только на «Заре».

– Как прокомментируете продление контракта с Ярославом Ракицким?

– Несомненно, хорошая новость. Ракицкий провел отличный год. Думаю, клуб таким способом его поблагодарил. Я полностью доволен!

– Какие футболисты покинут «Шахтер» по окончании сезона? Думаете ли вы о трансферах?

– Узнаете об этом, когда закончится сезон. У нас еще будет время поговорить обо всем, что связано с трансферами.

– Есть ли у вас время следить за Лигой Европы, в частности за «Сельтой»?

– Да, я смотрю. Думаю, у «Сельты» есть абсолютно все шансы, даже несмотря на то, что предстоит встретиться с «Манчестер Юнайтед». Дело в их агрессивности на поле. Они демонстрируют футбол, который 90 процентов команд в наше время уже не показывают. Недавно смотрел их матч с «Севильей». Все прекрасно понимают, какими качествами обладают «красно-белые» и насколько они сильны, но «Сельта» справилась. Думаю, у нее все получится. Очень редко соперникам «Сельты» удается просто развивать свою игру – это практически невозможно, они сильны.