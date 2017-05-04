Сборная Украины сохранила 37-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных команд, составленный с учетом апрельских матчей.
Сборная Украины, которая матчей в апреле не проводила, сохранила за собой 37-е место. Национальная команда России также сохранила свои позиции и занимает 61-е место. Лидирует Бразилия, следом за ней расположились Аргентина и Германия.
|Страна
|Очки
|1
|Бразилия
|1672
|2
|Аргентина
|1603
|3
|Германия
|1464
|4
|Чили
|1411
|5
|Колумбия
|1348
|6
|Франция
|1294
|7
|Бельгия
|1281
|8
|Португалия
|1259
|9
|Швейцария
|1212
|10
|Испания
|1204
|11
|Польша
|1183
|12
|Италия
|1165
|13
|Уэльс
|1119
|14
|Англия
|1103
|15
|Уругвай
|1097
|16
|Мексика
|1076
|17
|Перу
|1044
|18
|Хорватия
|1016
|19
|Египет
|910
|20
|Коста-Рика
|902
|21
|Исландия
|872
|22
|Турция
|863
|23
|США
|847
|24
|Словакия
|846
|25
|Эквадор
|839
|26
|Северная Ирландия
|823
|27
|Ирландия
|823
|28
|Иран
|820
|29
|Bosnia and Herzegovina
|815
|30
|Сенегал
|805
|31
|Венгрия
|801
|32
|Голландия
|792
|33
|Камерун
|779
|34
|Швеция
|768
|35
|Буркина Фасо
|765
|36
|Австрия
|762
|37
|УКРАИНА
|761
|38
|Парагвай
|738
|39
|Греция
|730
|40
|Нигерия
|726
|41
|Конго
|712
|42
|Тунис
|701
|43
|Южная Корея
|700
|44
|Япония
|685
|45
|Гана
|682
|46
|Чехия
|679
|47
|Румыния
|676
|48
|CГґte d'Ivoire
|672
|49
|Сербия
|671
|50
|Австралия
|661
|51
|Дания
|657
|52
|Саудовская Аравия
|646
|53
|Марокко
|633
|54
|Алжир
|628
|55
|Словения
|614
|56
|Болгария
|614
|57
|Панама
|607
|58
|Венесуэла
|595
|59
|Шотландия
|589
|60
|Узбекистан
|586
|61
|Россия
|561
|62
|Черногория
|560
|63
|Израиль
|557
|64
|ЮАР
|539
|65
|Гаити
|537
|66
|Албания
|533
|67
|Армения
|527
|68
|Гондурас
|524
|69
|Мали
|504
|70
|КураГ§ao
|492
|71
|Гвинея
|474
|72
|Уганда
|463
|73
|Боливия
|460
|74
|Ямайка
|458
|75
|ОАЭ
|453
|76
|Тринидад и Тобаго
|439
|77
|Фарерские острова
|431
|78
|Кения
|428
|79
|Беларусь
|428
|80
|Сирия
|426
|81
|Китай
|425
|82
|Кабо-Верде
|418
|83
|Бенин
|396
|84
|Габон
|392
|85
|Конго
|392
|86
|Норвегия
|387
|87
|Азербайджан
|386
|88
|Свазиленд
|378
|89
|Катар
|369
|90
|Ливия
|361
|91
|Мавритания
|359
|92
|Гватемала
|352
|93
|Антигуа и Барбуда
|349
|94
|Намибия
|346
|95
|Гвинея-Бисау
|346
|96
|Кипр
|343
|97
|Финляндия
|335
|98
|Замбия
|334
|99
|Сент-Китс и Невис
|334
|100
|Никарагуа
|331
|101
|Литва
|331
|102
|Индия
|331
|103
|Эстония
|331
|104
|Казахстан
|325
|105
|Мозамбик
|323
|106
|Того
|320
|107
|Сальвадор
|317
|108
|Канада
|312
|109
|Иордания
|311
|110
|Зимбабве
|304
|111
|Мадагаскар
|302
|112
|Новая Зеландия
|301
|113
|Сьерра-Леоне
|300
|114
|Малави
|291
|115
|Оман
|290
|116
|КНДР
|289
|117
|Экваториальная Гвинея
|287
|118
|Руанда
|285
|119
|Суринам
|284
|120
|Ирак
|278
|121
|Ботсвана
|276
|122
|Грузия
|274
|123
|Йемен
|268
|124
|Латвия
|265
|125
|Эфиопия
|265
|126
|Палестина
|265
|127
|Филиппины
|254
|128
|Киргизия
|250
|129
|Таиланд
|245
|130
|ЦАР
|239
|131
|Нигер
|235
|132
|Бахрейн
|232
|133
|Македония
|225
|134
|Пуэрто-Рико
|221
|135
|Танзания
|218
|136
|Вьетнам
|217
|137
|Ливан
|216
|138
|Таджикистан
|205
|139
|Гайана
|194
|140
|Туркменистан
|193
|141
|Либерия
|192
|142
|Бурунди
|192
|143
|Коморы
|190
|144
|Ангола
|189
|145
|Белиз
|188
|146
|Южный Судан
|186
|147
|Люксембург
|185
|148
|Доминиканская Республика
|184
|149
|Лесото
|181
|150
|Гонконг
|179
|151
|Чад
|179
|152
|Мальдива
|175
|153
|Таити
|167
|154
|Афганистан
|161
|155
|Судан
|155
|156
|Папуа — Новая Гвинея
|154
|157
|Маврикий
|147
|158
|Малайзия
|145
|159
|Молдова
|142
|160
|Сингапур
|141
|161
|Китайский Тайбэй
|136
|162
|Аруба
|127
|163
|Куба
|124
|164
|Бутан
|123
|165
|Новая Каледония
|121
|166
|Кувейт
|120
|167
|Мьянма
|120
|168
|Гамбия
|120
|169
|Гренада
|117
|170
|Сент-Винсент и Гренадины
|116
|171
|Сент-Люсия
|115
|172
|Косово
|112
|173
|Непал
|110
|174
|Барбадос
|110
|175
|Камбоджа
|108
|176
|Лаос
|107
|177
|Индонезия
|105
|178
|SГЈo TomГ© e PrГncipe
|98
|179
|Вануату
|94
|180
|Соломоновы Острова
|92
|181
|Фиджи
|90
|182
|Мальта
|86
|183
|Гуам
|82
|184
|Макау
|77
|185
|Бермудские острова
|75
|186
|Доминиканская Республика
|74
|187
|Андорра
|66
|188
|Бруней
|65
|189
|Лихтенштейн
|64
|190
|Самоа
|64
|191
|Американское Самоа
|64
|192
|Острова Кука
|64
|193
|Бангладеш
|60
|194
|Джибути
|53
|195
|Восточный Тимор
|52
|196
|Сейшельские Острова
|51
|197
|Монголия
|34
|198
|Шри-Ланка
|34
|199
|Американские Виргинские острова
|26
|200
|Монтсеррат
|26
|201
|Пакистан
|24
|202
|Теркс и Кайкос
|20
|203
|Каймановы острова
|13
|204
|Сан-Марино
|12
|205
|Британские Виргинские острова
|5
|206
|Ангилья
|0
|207
|Багамы
|0
|208
|Эритрея
|0
|209
|Гибралтар
|0
|210
|Сомали
|0
|211
|Тонга
|0
Источник — Sport.ua
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