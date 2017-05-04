Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сборная Украины сохранила 37-е место в рейтинге ФИФА

Обновленный рейтинг опубликован с учетом апрельских матчей

  • 04.05.2017 13:10
  • 191 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных команд, составленный с учетом апрельских матчей.

Сборная Украины, которая матчей в апреле не проводила, сохранила за собой 37-е место. Национальная команда России также сохранила свои позиции и занимает 61-е место. Лидирует Бразилия, следом за ней расположились Аргентина и Германия.

  Страна Очки
1 Бразилия 1672
2 Аргентина 1603
3 Германия 1464
4 Чили 1411
5 Колумбия 1348
6 Франция 1294
7 Бельгия 1281
8 Португалия 1259
9 Швейцария 1212
10 Испания 1204
11 Польша 1183
12 Италия 1165
13 Уэльс 1119
14 Англия 1103
15 Уругвай 1097
16 Мексика 1076
17 Перу 1044
18 Хорватия 1016
19 Египет 910
20 Коста-Рика 902
21 Исландия 872
22 Турция 863
23 США 847
24 Словакия 846
25 Эквадор 839
26 Северная Ирландия 823
27 Ирландия 823
28 Иран 820
29 Bosnia and Herzegovina 815
30 Сенегал 805
31 Венгрия 801
32 Голландия 792
33 Камерун 779
34 Швеция 768
35 Буркина Фасо 765
36 Австрия 762
37 УКРАИНА 761
38 Парагвай 738
39 Греция 730
40 Нигерия 726
41 Конго 712
42 Тунис 701
43 Южная Корея 700
44 Япония 685
45 Гана 682
46 Чехия 679
47 Румыния 676
48 CГґte d'Ivoire 672
49 Сербия 671
50 Австралия 661
51 Дания 657
52 Саудовская Аравия 646
53 Марокко 633
54 Алжир 628
55 Словения 614
56 Болгария 614
57 Панама 607
58 Венесуэла 595
59 Шотландия 589
60 Узбекистан 586
61 Россия 561
62 Черногория 560
63 Израиль 557
64 ЮАР 539
65 Гаити 537
66 Албания 533
67 Армения 527
68 Гондурас 524
69 Мали 504
70 КураГ§ao 492
71 Гвинея 474
72 Уганда 463
73 Боливия 460
74 Ямайка 458
75 ОАЭ 453
76 Тринидад и Тобаго 439
77 Фарерские острова 431
78 Кения 428
79 Беларусь 428
80 Сирия 426
81 Китай 425
82 Кабо-Верде 418
83 Бенин 396
84 Габон 392
85 Конго 392
86 Норвегия 387
87 Азербайджан 386
88 Свазиленд 378
89 Катар 369
90 Ливия 361
91 Мавритания 359
92 Гватемала 352
93 Антигуа и Барбуда 349
94 Намибия 346
95 Гвинея-Бисау 346
96 Кипр 343
97 Финляндия 335
98 Замбия 334
99 Сент-Китс и Невис 334
100 Никарагуа 331
101 Литва 331
102 Индия 331
103 Эстония 331
104 Казахстан 325
105 Мозамбик 323
106 Того 320
107 Сальвадор 317
108 Канада 312
109 Иордания 311
110 Зимбабве 304
111 Мадагаскар 302
112 Новая Зеландия 301
113 Сьерра-Леоне 300
114 Малави 291
115 Оман 290
116 КНДР 289
117 Экваториальная Гвинея 287
118 Руанда 285
119 Суринам 284
120 Ирак 278
121 Ботсвана 276
122 Грузия 274
123 Йемен 268
124 Латвия 265
125 Эфиопия 265
126 Палестина 265
127 Филиппины 254
128 Киргизия 250
129 Таиланд 245
130 ЦАР 239
131 Нигер 235
132 Бахрейн 232
133 Македония 225
134 Пуэрто-Рико 221
135 Танзания 218
136 Вьетнам 217
137 Ливан 216
138 Таджикистан 205
139 Гайана 194
140 Туркменистан 193
141 Либерия 192
142 Бурунди 192
143 Коморы 190
144 Ангола 189
145 Белиз 188
146 Южный Судан 186
147 Люксембург 185
148 Доминиканская Республика 184
149 Лесото 181
150 Гонконг 179
151 Чад 179
152 Мальдива 175
153 Таити 167
154 Афганистан 161
155 Судан 155
156 Папуа — Новая Гвинея 154
157 Маврикий 147
158 Малайзия 145
159 Молдова 142
160 Сингапур 141
161 Китайский Тайбэй 136
162 Аруба 127
163 Куба 124
164 Бутан 123
165 Новая Каледония 121
166 Кувейт 120
167 Мьянма 120
168 Гамбия 120
169 Гренада 117
170 Сент-Винсент и Гренадины 116
171 Сент-Люсия 115
172 Косово 112
173 Непал 110
174 Барбадос 110
175 Камбоджа 108
176 Лаос 107
177 Индонезия 105
178 SГЈo TomГ© e PrГ­ncipe 98
179 Вануату 94
180 Соломоновы Острова 92
181 Фиджи 90
182 Мальта 86
183 Гуам 82
184 Макау 77
185 Бермудские острова 75
186 Доминиканская Республика 74
187 Андорра 66
188 Бруней 65
189 Лихтенштейн 64
190 Самоа 64
191 Американское Самоа 64
192 Острова Кука 64
193 Бангладеш 60
194 Джибути 53
195 Восточный Тимор 52
196 Сейшельские Острова 51
197 Монголия 34
198 Шри-Ланка 34
199 Американские Виргинские острова 26
200 Монтсеррат 26
201 Пакистан 24
202 Теркс и Кайкос 20
203 Каймановы острова 13
204 Сан-Марино 12
205 Британские Виргинские острова 5
206 Ангилья 0
207 Багамы 0
208 Эритрея 0
209 Гибралтар 0
210 Сомали 0
211 Тонга 0

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.