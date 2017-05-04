Сборная Украины сохранила 37-е место в рейтинге ФИФА

Про які шанси Монако взагалі пишете? Ну їх немає і, відверто кажучи, не було одразу після жеребку...

Тем более будет легче поймать...Джошуа!!! Излишняя самоуверенность ему будет не на руку, а она бу...

Да не знесе! Победить может, но не убедительно. Младший Кличко отличается тем, что хорошо работае...