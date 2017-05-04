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ШЕВЧУК: Противостояние Шахтера и Зари превратилось в донбасское дерби

Экс-игрок «горняков» поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ

  • 04.05.2017 12:58
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ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук

Эксперт каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» Вячеслав Шевчук поделился своим мнением насчет того, сможет ли «Шахтер» оформить чемпионство в ближайшем поединке с «Зарей».

- В последние несколько лет противостояние «Шахтера» и «Зари» превратилось в, так сказать, «донбасское дерби», и все игры проходят в боевом ключе. Поэтому я ожидаю от этой игры много борьбы, и хотелось бы хорошего футбола.

Я думаю, что «горняки» в ближайшей игре попытаются выиграть у «Зари» и стать сразу чемпионами, а в дальнейших матчах показать хорошую игру и также выигрывать все поединки, чтобы сделать больше отрыв от второго места.

Поединок «Шахтера» и «Зари» состоится в субботу, в 16:55. Прямая трансляция матча на канале «Футбол 2».

Источник — ТК Футбол

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