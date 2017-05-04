Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В Первой лиге был забит фантастический автогол

Футболист «Буковины» Игорь Бойчук расстрелял свои ворота в игре против команды «Оболонь-Бровар»

  • 04.05.2017 12:45
  • 1317 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Буковина. Игорь Бойчук
© ФК Буковина. Игорь Бойчук

Поединок 28-го тура первой лиги Украины между командами «Оболонь-Бровар» и «Буковина» ознаменовался фантастическим автоголом, который забил хавбек гостей Игорь Бойчук.

При счете 0:0 на 87-й матча футболист после флангового прострела соперника и сэйва вратаря… отправил мяч в верхний угол ворот своей команды! О рикошете говорить не приходится. Вероятно, Бойчук хотел вынести мяч за лицевую, но попал точно в свои ворота… Поединок завершился победой «Оболони» со счетом 1:0.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 04.05.2017 13:27
    +4
    чего не сделаешь при горящей ставке на победу 1 команды... надеюсь я неправ
    Ссылка
    realist86
      realist86, 04.05.2017 13:32
    -1
    а мне показалось,что он попал во вратаря когда мяч выносил
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.