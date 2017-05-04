Поединок 28-го тура первой лиги Украины между командами «Оболонь-Бровар» и «Буковина» ознаменовался фантастическим автоголом, который забил хавбек гостей Игорь Бойчук.
При счете 0:0 на 87-й матча футболист после флангового прострела соперника и сэйва вратаря… отправил мяч в верхний угол ворот своей команды! О рикошете говорить не приходится. Вероятно, Бойчук хотел вынести мяч за лицевую, но попал точно в свои ворота… Поединок завершился победой «Оболони» со счетом 1:0.
Источник — Sport.ua
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