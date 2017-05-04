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Шальке выкупит Коноплянку и сразу продаст его в Фенербахче

Украинский полузащитник не нужен немецкому клубу

  • 04.05.2017 12:22
  • 2162 просмотров
  • 5 комментария
Метки
vk.com/konoplyankaofficial
© vk.com/konoplyankaofficial

«Шальке» принял окончательное решение не оставлять в команде 27-летнего украинского полузащитника Евгения Коноплянку.

Согласно договору с «Севильей», которой принадлежит контракт футболиста, «Шальке» обязан выкупить его по окончании сезона за €12,5 миллионов. Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель заявил, что немецкий клуб выкупит контракт Евгения.

Но Коноплянка не вписывается в планы главного тренера «Шальке» Маркуса Вайнцирля, а потому сразу после покупки он будет продан. Наибольший интерес к игроку проявляют турецкие клубы, в частности, «Фенербахче», который готов отдать за футболиста €10 миллионов. Таким образом, «Шальке» потеряет некоторую сумму на сделке, но избавится от ненужного игрока.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 26 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Источник — Bild

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Комментарии
    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 04.05.2017 13:06
    -2
    грати в Турціі -це вже для *топового* гравця провал..ніяких тобі вже топ-чемпів
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    lisbvv
      lisbvv, 04.05.2017 13:06
    +1
    Я чего то не понял. Чтобы продать что то не нужное нужно сначала купить что то не нужное
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    acfred
    acfred, 04.05.2017 13:33
    0
    сначала там по моему тренера нужно куда то продать)
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    acfred
    acfred, 04.05.2017 13:34
    +2
    за то Севилья подзаработает, взяли ж Женю свободным агентом)
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 04.05.2017 13:36
    +2
    Bogdan Bogdan, 04.05.2017 13:06
    грати в Турціі -це вже для *топового* гравця провал..ніяких тобі вже топ-чемпів

    тільки останнє міжсезоння: Соса в Мілан, Нанні у Валенсію, Гомес у Вольфсбург.
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