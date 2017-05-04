Шальке выкупит Коноплянку и сразу продаст его в Фенербахче

«Шальке» принял окончательное решение не оставлять в команде 27-летнего украинского полузащитника Евгения Коноплянку.
Согласно договору с «Севильей», которой принадлежит контракт футболиста, «Шальке» обязан выкупить его по окончании сезона за €12,5 миллионов. Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель заявил, что немецкий клуб выкупит контракт Евгения.
Но Коноплянка не вписывается в планы главного тренера «Шальке» Маркуса Вайнцирля, а потому сразу после покупки он будет продан. Наибольший интерес к игроку проявляют турецкие клубы, в частности, «Фенербахче», который готов отдать за футболиста €10 миллионов. Таким образом, «Шальке» потеряет некоторую сумму на сделке, но избавится от ненужного игрока.
В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 26 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.
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