Гонсало ИГУАИН: «Финал с Реалом стал бы для меня особенным»

Гонсало Игуаин отличился в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА впервые с 2013 года. Его дубль принес «Ювентусу» выездную победу над «Монако» в первом поединке 1/2 финала.

До вечера среды в активе Игуаина было 24 матча Лиги чемпионов на выбывание и всего два точных удара. Однако на арене «Луи II» форвард сборной Аргентины сделал дубль, который существенно приблизил «старую синьору» к финалу престижнейшего еврокубка.

Игуаин, который в последний раз забивал в плей-офф «Галатасараю» в составе «Реала» в 1/4 финала ЛЧ-2012/13, заявил: «В Лиге чемпионов голы мне давались с трудом, но я сохранял спокойствие и знал, что мое время придет. Просто продолжал упорно работать».

Успех 29-летнего форварда, пришедшего из «Наполи», порадовал Массимилиано Аллегри, который накануне матча активно защищал нападающего. По словам наставника, Игуаин сыграл превосходно и против «Барселоны» в четвертьфинале, хотя тогда не отличился.

Дубль Игуаина Аллегри прокомментировал так: «Я очень рад. Люди перестанут говорить о его голевой засухе на стадии плей-офф. Он забил два важных мяча. Это были великолепные голы. Первый возник в результате превосходной командной игры, а второй - после идеальной поперечной передачи Дани Алвеса».

Активная работа форварда всегда ценилась партнерами по команде. И все же гол есть гол, и бурное празднование этого события с прыжком через рекламный щит - тому доказательство.

После первого матча «Ювентус» имеет солидный задел и близок к тому, чтобы пробиться в финал во второй раз за три сезона. Однако Игуаин не торопит события. «Конечно, финал с «Реалом» стал бы особенным для меня, ведь я провел семь лет в мадридском клубе. Но в первую очередь нам нужно сосредоточиться на ответном поединке. Победа со счетом 2:0 еще ничего не гарантирует. Ошибкой будет думать, что мы уже прошли дальше», - сказал родившийся во Франции аргентинец.