Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ярослав РАКИЦКИЙ: «Хотим добыть чемпионское звание в матче с Зарей»

Защитник «Шахтера» поделился ожиданиями от грядущей встречи

  • 04.05.2017 11:58
  • 34 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий
© ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Накануне матча с «Зарей» «Шахтер» провел открытую тренировку, в ходе которой с журналистами пообщался защитник горняков и сборной Украины Ярослав Ракицкий.

«У нас все нормально, в команде прекрасное настроение, — сказал Ярослав. — Мы готовимся к встрече с «Зарей» и очень хотим уже в этой встрече добыть чемпионское звание. Да, у «Шахтера» впереди еще и финал национального кубка, но все же все наши мысли сейчас о ближайшем поединке. Ведь кроме золота чемпионата в нем мы сможем завоевать и право играть в групповом этапе Лиги чемпионов.  Мы все очень этого хотим!»

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.