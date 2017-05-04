Ярослав РАКИЦКИЙ: «Хотим добыть чемпионское звание в матче с Зарей»

Накануне матча с «Зарей» «Шахтер» провел открытую тренировку, в ходе которой с журналистами пообщался защитник горняков и сборной Украины Ярослав Ракицкий.

«У нас все нормально, в команде прекрасное настроение, — сказал Ярослав. — Мы готовимся к встрече с «Зарей» и очень хотим уже в этой встрече добыть чемпионское звание. Да, у «Шахтера» впереди еще и финал национального кубка, но все же все наши мысли сейчас о ближайшем поединке. Ведь кроме золота чемпионата в нем мы сможем завоевать и право играть в групповом этапе Лиги чемпионов. Мы все очень этого хотим!»