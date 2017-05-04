РАФАИЛОВ: «Мы слишком рано поверили, что бронза у нас в кармане»

Генеральный директор ФК «Заря» Сергей Рафаилов об игре команды этой весной, прошедших, предстоящих матчах и кадровых вопросах:

- Сергей Васильевич, впереди игра с «Шахтёром». В этой игре «горняки» могут оформить чемпионство. Можем ли мы помешать им сделать это?

- Как показывает наш чемпионат, помешать выиграть кому-то может любая команда. Мы находимся на поле не для того, чтобы в этом матче сделать подарок «Шахтёру». Будет борьба. Надеюсь, как и в последние годы, в матчах с «Шахтёром» будет красивый футбол и напряжённая спортивная борьба.

- Некоторые эксперты говорят, что «Заря» сейчас переживает спад. Можете ли подтвердить или опровергнуть это?

- Действительно, последние игры, особенно после двух матчей с лидерами, показали, что у команды есть спад. Он, наверное, обусловлен эмоциями, которые были у игроков после этих встреч. Мы надеялись, что сможем навязать борьбу «Динамо» в борьбе за второе место. Но не получилось. Наверное, после этого футболисты несколько успокоились, поверив, что третье место никуда не уйдёт. А сейчас одна-две игры и уже под угрозой и бронза.

- Возможно, последняя неудача с «Олимпиком» связана с кадровыми проблемами команды? Что скажете об этом матче?

- В игре с «Олимпиком» не принимали участие сразу пять футболистов стартового состава. Но не думаю, что в игре с донецкой командой неудача связана именно с кадровыми потерями. Мы не делим игроков на основных и не основных. Есть стартовый состав, а есть те люди, которые обязаны усиливать игру, выходя на замену. Или же, достойно заменять тех, кто получил травму. Думаю, виной всему лишь психология. Плюс, ранняя травма и замена Харатина, перестановка, жёлтая карточка Гордиенко, боязнь борьбы. Хотя вторую карточку он заработал. Она напрашивалась. Всё сложилось воедино. Но нужно понимать, что «Олимпик» выходит на поле не сдаваться «Заре», а точно так же навязывает борьбу всем командам. Мы видели матчи против «Шахтёра», где они брали очки. Они тоже думают о Еврокубках, что может произойти впервые в их истории. Сейчас нет проходных игр ни с кем.

- После матча с «Олимпиком» у вас с командой состоялся серьёзный разговор. Если не секрет, о чём говорили?

- У меня был разговор не с командой. Тренер попросил с командой не встречаться, так как разговор предстоял очень жёсткий. А разговаривал я с тренерским штабом, докторами, администраторами, то есть, с теми, кто обеспечивает жизнедеятельность команды. Слишком рано мы поверили, что третье место у нас в кармане. Абсолютно все. Это моё мнение. В прошлом году была такая же ситуация. Мы поверили, все били фанфары, «Заря» третья. А тут раз… две-три игры, и мы четвёртые. К тому же, попали мы в Еврокубки не потому что очень сильно играли весь чемпионат, а потому что дисквалифицировали «Днепр». В этом году некого отстранять. Мы должны занять железное третье место, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов.

Я собирался встретиться и с игроками, так как со мной имел жёсткую беседу президент и попросил его тревогу донести футболистам. Но Юрий Вернидуб сказал, что сам переговорит с футболистами, даст наставления, что нужно играть, а не почивать на лаврах.

- Как чувствуют себя Любенович, Чечер, Калитвинцев, Форстер, Харатин? Нет ли иных травм?

- Надеюсь, да и доктора вместе с тренерским штабом меня заверили, что к матчу с «Шахтёром» будут готовы Рафаэль Форстер и Владислав Калитвинцев. Игорь Харатин, скорее всего, тоже вернётся в строй. Потеряли мы Артёма Гордиенко, который был удалён в игре с «Олимпиком». Что касается Желько Любеновича и Вячеслава Чечера, то они, по словам докторов, в ближайшем матче помочь нам не смогут.

- Сыграют ли арендованные игроки в матче с «Шахтёром»?

- В игре с «Шахтёром» наши арендованные игроки задействованы не будут.

- Какова ситуация с возвратом денег, которые нам должен «Черноморец»?

- Основной долг погашен. Это касается выручки от продажи билетов. Но есть ещё моменты, которые будут решаться в суде. Это касается штрафов и издержек. Пока что судья третий раз откладывает заседания, пытаясь разобраться во всех тонкостях футбольного дела. Да и «Черноморец» затягивает процесс. Я думаю, украинский суд – самый справедливый суд в мире и вынесет справедливое решение. То, как поступил «Черноморец», за это нужно нести наказание в виде штрафных санкций, которые предусмотрены договором. Он был подписан в своё время обеими сторонами. Это не новость ни для нас, ни для них. На нас тоже бы наложили штрафные санкции, если бы мы несвоевременно выплатили деньги. Но мы всегда всё делали вовремя.

- Появилась информация, что «Заря» может принять «под своё крыло» одну из футбольных школ Запорожья. Станет ли она базой для нашей футбольной академии?

- Да, мы хотим заключить договор с одной из школ для того, чтобы, помогая им финансово, иметь возможность воспитывать футболистов для «Зари». У нас возникают большие сложности со своими воспитанниками. Плюс, совсем скоро вернём тех ребят из ДЮФШ ФК «Заря», которые, с нашего согласия, выступали за другие команды, в связи с событиями, которые происходят на Донбассе. Они с семьями в своё время выехали в различные города, продолжая футбольное обучение там. Но было предусмотрено, что в случае востребованности, мы их можем вернуть.