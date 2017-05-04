Буффон провел 100-й матч в Лиге чемпионов за один клуб

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал всего вторым итальянским игроком, который сыграл более ста матчей за одну команду в Лиге чемпионов. Первым итальянцем, пересекшим эту отметку, стал легенда «Милана» Паоло Мальдини.
Напомним, «Ювентус» в полуфинале Лиги чемпионов встречается с «Монако».
Источник — Goal.com
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