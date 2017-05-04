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Буффон провел 100-й матч в Лиге чемпионов за один клуб

Легендарный голкипер помог «Ювентусу» обыграть «Монако»

  • 04.05.2017 11:40
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал всего вторым итальянским игроком, который сыграл более ста матчей за одну команду в Лиге чемпионов. Первым итальянцем, пересекшим эту отметку, стал легенда «Милана» Паоло Мальдини.
 
Напомним, «Ювентус» в полуфинале Лиги чемпионов встречается с «Монако».
 

Источник — Goal.com

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