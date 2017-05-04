Лига чемпионов идет на рекод

С учетом хет-трика Криштиану Роналду и дубля Гонсало Игуаина в текущей Лиге чемпионов УЕФА уже забито 369 голов. Нынешний розыгрыш имеет все шансы стать самым результативным с сезона 1992/93, когда был внедрен современный формат.

За 122 матча с начала группового этапа было забито 369 голов, то есть в среднем чуть больше трех мячей за игру, что является беспрецедентной результативностью. Чтобы в итоге в среднем было три мяча за игру, командам нужно в оставшихся трех поединках забить шесть голов. Последний раз больше трех голов в среднем за матч забивали в Кубке чемпионов-1990/91 - последнем розыгрыше турнира, проходившем полностью по системе плей-офф. Тогда в 59 матчах было забито 190 голов.

Рекорды результативности Лиги чемпионов (основная сетка турнира)

Текущий сезон: 369 голов в 122 играх, в среднем - 3,02 за матч

Лучший показатель в прошлом: 2012/13 - 368 голов в 125 играх, в среднем - 2,94 за матч

Больше всего голов: 2000/01 - 449 в 157 матчах, в среднем - 2,86 за матч

Рекорд результативности для одного игрока в течение сезона: Криштиану Роналду («Реал») - 17 голов (2013/14)

Рекорд результативности для одного клуба в течение сезона: «Барселона» - 45 (16 матчей) в сезоне 1999/00

Рекорд результативности для одного клуба в рамках текущего формата турнира: «Реал» - 41 (13 матчей) в сезоне 2013/14

Рекорды результативности Лиги чемпионов, установленные в текущем сезоне

Самый результативный матч: 12 голов, «Боруссия» Дортмунд - «Легия» 8:4

Повторение рекорда результативности для одного клуба в отдельном матче и рекорд результативности для проигравшей команды: «Боруссия» Дортмунд - «Легия» 8:4

Рекорд результативности для команд одной группы: 51, группа F (первый случай, когда было забито более 50 голов)

Рекорд результативности среди клубов в рамках группового этапа: «Боруссия» Дортмунд - 21 гол

Рекорд результативности группового этапа в матчах отдельно взятой команды: «Легия» - 33 гола (9:24)

Первый игрок, забивший 100 голов в Лиге чемпионов: Криштиану Роналду

Больше всего хет-триков в Лиге чемпионов: у Роналду и Месси - по семь

Повторение рекорда результативности по голам в первом тайме: 7 (5:2), «Боруссия» Дортмунд - «Легия» (8:4)