Андрій НЕСТЕРОВ: «Знаємо, що зі Сталлю буде непросто»

Поразка у минулому матчі стала болісною для «Карпат», однак падати духом «зелено-білі» не мають права. Наступні два вікенди стануть для підопічних Олега Дулуба серйозним випробуванням, адже львів’яни гостюватимуть у Дніпрі, де складуть два непростих іспити. Про підготовку команди до чергових матчів у інтерв’ю Інформаційному центру ФК «Карпати» розповів оборонець «левів» Андрій Нестеров.

– Андрію, який настрій панує в команді після гри із «Зіркою»?

– У нас нормальний робочий настрій. Працюємо далі, розуміємо, що зараз вже нічого не зміниш. Не можна зациклюватися на поразці і розчаровуватися.

– В колективі момент із суддівством обговорювали?

– Якщо чесно, то ми вже забули про це. Доклали всіх зусиль, щоб у психологічному плані залишити позаду негатив. Яким чином ми можемо вплинути на те, що було у грі минулого туру? Нехай Березка і троє його друзів висновки роблять, а також ті, хто призначає їх на матчі.

– У твоїй кар'єрі були матчі з більш очевидними суддівськими помилками?

– Якщо чесно, то не пригадаю такого. Мабуть, вперше з таким зіткнувся.

– До гри в Кропивницькому «Карпати» не програвали у восьми поєдинках поспіль...

– Безперечно, що програвати завжди неприємно. Особливо у такому стилі, як це сталося у Кропивницькому. Вважаю, що не заслужили на такий підсумок. Маємо бути сильними і рухатися далі.

– Попереду дві важкі гри в Дніпрі. Той факт, що найближчий переслідувач у турнірній таблиці «Дніпро» наблизився на відстань трьох очок, впливає на підготовку до матчів?

– Ні, жодним чином не впливає. Ми стежимо за своєю грою і намагаємося у кожному матчі перемагати. Це важливо для нас і наших вболівальників.

– Наступний суперник «Карпат» – кам’янська «Сталь», яка теж у минулому турі поступилася. Чого очікуєш від недільного протистояння?

– Однозначно це буде важкий матч. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб досягнути позитивного результату. Знаємо, що це буде непросто, але маємо постаратися.

– Які загалом враження від виступів «Сталі» під керівництвом Леоніда Кучука і чи спілкуєшся з кимось із гравців кам’янської команди?

– Це хороша і організована команда з класним підбором виконавців. Нещодавно ми грали з ними на «Арені Львів» і вкотре мали змогу у цьому переконатися. Багатьох хлопців зі «Сталі» я знаю, адже практично через тиждень граємо один проти одного (посміхається).