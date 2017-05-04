МАЛИНОВСКИЙ: «Предпочел Шахтер Динамо из-за лучших бытовых условий»

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский рассказал, почему в свое время выбрал «Шахтер», а не «Динамо».

— Руслан, каким ветром тебя занесло в Донецк?

— В академии Шахтера работает много селекционеров, и, наверное, они меня где-то заметили. Поначалу я, правда, не хотел так далеко уезжать, и мы с родителями рассматривали предложение от киевского Динамо. Потом все взвесили и приняли решение — надо рискнуть.

— Почему, если не секрет?

— Все очень просто: Шахтер предложил лучшие бытовые условия. Только не подумай, что мне нужны были золотые горы — это не так. Просто Динамо предлагало мне три раза в неделю ездить на тренировки из Житомира. Мне, конечно, было несложно, я очень любил футбол, но мои родители не зарабатывали столько, чтобы тратить такие деньги на переезды. Вот и вся причина.

— Руслан, ты попал в Донецк в тот период, когда академия горняков набирала обороты. Уровень сразу почувствовал?

— Спрашиваешь! Там все было, как в профессиональных командах. Хорошая школа, в том числе и в быту. Даже в общежитии мы учились, как правильно себя вести в этой жизни.

— Какой переломный момент был там?

— Когда я после выпуска не попал в структуру Шахтера — ни в дубль, ни в третью команду.

— Можно было и сломаться?

— Можно, но я старался не вешать нос. Поехал домой, в Житомир, играл на первенство области, пока мне спустя полгода не позвонил переводчик директора академии Патрика фон Лиувена и не предложил приехать в Шахтер-3.

— Сразу согласился?

— Конечно. Еще полгода — и я бы вообще закончил с футболом. В Житомире до сих пор нет никаких условий для работы. Никто не хотел и не хочет вкладывать деньги. Так что звонок из Донецка меня обрадовал. Я даже не спрашивал, какая у меня будет зарплата. Подписал контракт, в месяц получал, кажется, 800 гривен. Но главное, что там было все необходимое для профессионального роста — поля, тренажерный зал, бассейн, экипировка, питание. Нужно было только играть.