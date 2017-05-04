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Челси готов расстаться с Виллианом

«Челси» не прочь летом продать атакующего полузащитника Виллиана

  • 04.05.2017 10:14
  • 857 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Челси. Виллиан
© ФК Челси. Виллиан
С приходом на тренерский мостик Синих Антонио Конте, Виллиан потерял место в стартовом составе команды. В 30 матчах в рамках чемпионата Англии в нынешнем сезоне лишь в 13 бразилец выходил на поле с самого начала, а в остальных случаях усиливал игру Челси со скамейки запасных.
 
Минувшим летом 28-летний Виллиан подписал новый контракт с Челси, который действует до июля 2020 года. Но уже по окончании сезона Синие будут готовы к продаже Виллиана, чтобы пополнить свой трансферный бюджет, который Конте планирует пустить на приобретение других футболистов.
 
Наиболее вероятным претендентом на Виллиана считается Манчестер Юнайтед, который давно проявляет интерес к бразильцу. Однако не исключено, что хавбек продолжит карьеру в Италии или Китае.
 
Напомним, Виллиан выступал за Шахтер с 2007 по 2013 год.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    Артем Енин
      Артем Енин, 04.05.2017 10:24
    -1
    Жаль, мне казалось он органичен в Челси. Ну пусть тогда к Мхитику в МЮ)))) вспомнят дни минувшие
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    g1permaster
    online
      g1permaster, 04.05.2017 10:43
    0
    Конте тупить
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