Челси готов расстаться с Виллианом

С приходом на тренерский мостик Синих Антонио Конте, Виллиан потерял место в стартовом составе команды. В 30 матчах в рамках чемпионата Англии в нынешнем сезоне лишь в 13 бразилец выходил на поле с самого начала, а в остальных случаях усиливал игру Челси со скамейки запасных.
Минувшим летом 28-летний Виллиан подписал новый контракт с Челси, который действует до июля 2020 года. Но уже по окончании сезона Синие будут готовы к продаже Виллиана, чтобы пополнить свой трансферный бюджет, который Конте планирует пустить на приобретение других футболистов.
Наиболее вероятным претендентом на Виллиана считается Манчестер Юнайтед, который давно проявляет интерес к бразильцу. Однако не исключено, что хавбек продолжит карьеру в Италии или Китае.
Напомним, Виллиан выступал за Шахтер с 2007 по 2013 год.
Источник — Шахта
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.