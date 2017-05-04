Челси готов расстаться с Виллианом

С приходом на тренерский мостик Синих Антонио Конте, Виллиан потерял место в стартовом составе команды. В 30 матчах в рамках чемпионата Англии в нынешнем сезоне лишь в 13 бразилец выходил на поле с самого начала, а в остальных случаях усиливал игру Челси со скамейки запасных.

Минувшим летом 28-летний Виллиан подписал новый контракт с Челси, который действует до июля 2020 года. Но уже по окончании сезона Синие будут готовы к продаже Виллиана, чтобы пополнить свой трансферный бюджет, который Конте планирует пустить на приобретение других футболистов.

Наиболее вероятным претендентом на Виллиана считается Манчестер Юнайтед, который давно проявляет интерес к бразильцу. Однако не исключено, что хавбек продолжит карьеру в Италии или Китае.

Напомним, Виллиан выступал за Шахтер с 2007 по 2013 год.