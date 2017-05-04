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Джорджио КЬЕЛЛИНИ: «После поражения в финале становились сильнее»

Защитник «Ювентуса» - о победе команды в полуфинале Лиги чемпионов над «Монако» (2:0)

  • 04.05.2017 10:04
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ФК Ювентус. Джорджио Кьеллини
© ФК Ювентус. Джорджио Кьеллини
После матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Монако» с прессой пообщался защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини.
 
- 2:0 в гостях - отличный результат, - говорит Кьеллини. - Очень рады, но мы можем играть и лучше. Команда может прибавить в защите и создавать больше моментов для наших великолепных форвардов. Мои поздравления Дани Алвешу и Игуаину. Мы дали сопернику несколько возможностей, но Джиджи был на высоте. Хотим выйти в финал и подойдем к нему по-другому, не так, как два года назад. После того поражения мы с каждым днем становились сильнее.
 

Источник — Sport.ua

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