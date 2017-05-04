Алексей ШЕВЧЕНКО: «Задача минимум - ничья с Шахтером»

Вратарь «Зари» Алексей Шевченко рассказал о предстоящем матче с «Шахтером» в Харькове. Напомним, что «горняки» в случае победы 6 мая гарантируют себе титул чемпионов вне зависимости от результата матча «Динамо».

- Для нас на втором этапе чемпионата важен абсолютно каждый матч. Еще в нескольких матчах сыграли неудачно и потеряли очки. С «Шахтером» нам нужно будет брать одно очко, как минимум. Задача-максимум – сражаться на полную мощь, чтобы взять три очка в Харькове.

- Отсрочить триумф соперника – это дополнительная мотивация для вас?

- Мы больше сконцентрированы на решении своих задач. Конечно, никто не захочет убивать интригу, но для нас главное – наша игра. Нам надо будет брать очки. На этом мы будем делать акцент.

- Будете ли вы снова придерживаться контратакующей игры, которая почти принесла вам очки в предыдущем поединке против «Шахтера»?

- Пока не знаю. Тренерский штаб укажет нам как нужно действовать. Мы только начали готовиться к этой игре, просматривать предыдущие матчи соперника. Подбор тактики на этот матч еще впереди. Некоторые наши ведущие игроки не будут принимать участия в предстоящем поединке. У нас много травмированных, нужно будет смотреть, кто готов играть. Думаю, отталкиваясь от наличия футболистов, которые смогут выйти на поле, тренерский штаб изберет тактический рисунок на этот матч.

- Упущенная победа над «Олимпиком» разозлила команду? Хочется теперь быстрее забронировать место в групповом этапе Лиги Европы?

- Конечно, вы правы на сто процентов. Сейчас команда очень обозленная, будем доказывать, что мы потеряли очки по случайности. Должны теперь показать хорошую игру с «Шахтером».

- Если говорить о предстоящем сопернике, насколько вы считаете чемпионство «Шахтера» закономерным?

- Это не мне судить, там есть аналитики. «Шахтер» сейчас в очень хорошей форме. На мой взгляд, они заслуженно занимают первое место в таблице. По большой случайности они вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Считаю, что в чемпионате Украины первое место для них вполне заслуженно, – сказал Шевченко.