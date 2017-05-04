Сельта – Манчестер Юнайтед. Анонс

Обидчице донецкого «Шахтера» испанской «Сельте» в полуфинале Лиги Европы будет противостоять главный фаворит турнира – английский «Манчестер Юнайтед».

Что и говорить, обессиленная «Сельта» в конце сезона выступает очень неудачно. В последних шести турах испанской Примеры команда из Виго набрала всего 3 очка, разгромив «Гранаду» (3:0) и потерпев пять поражений. В последнем туре «Сельта» уступила «Атлетику» со счетом 0:3.

К усталости в конце сезона, вызванной игрой команды на нескольких фронтах, добавились и травмы. В частности, в матче с «Манчестер Юнайтед» не смогут сыграть Росси и Планас.

Тем не менее, главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо не унывает и настраивает своих подопечных на серьезную битву с «красными дьяволами». «Всем нам нужно собраться и верить, что мы способны добиться того результата, о котором мечтаем. Чтобы воплотить мечту в реальность, всем нам нужно настроиться на матч должным образом и выложиться на сто процентов. Тогда будет шанс одолеть действительно великую команду. Очень надеюсь, что завтра будет особенный вечер.

«Манчестер Юнайтед» – один из ведущих клубов в мире. И единственный способ его победить - придерживаться нашего стиля и играть всем сердцем. Мы должны быть собой», – отметил Бериццо на предматчевой пресс-конференции.

У «МЮ», к слову, тоже далеко не все идеально. Травма Златана Ибрагимовича, полученная им в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта», не добавила команде боевого духа, потеря бомбардира такого класса в конце сезона может серьезно сказаться на результатах команды. Да и в последних семи матчах чемпионата подопечные Жозе Моуриньо сыграли вничью четырежды, выиграв только трижды. В частности, «МЮ» в последнем туре АПЛ не смог одолеть плетущийся на 18-м месте «Суонси» (1:1).

Но, конечно, все мысли «красных дьяволов» сейчас посвящены исключительно Лиге Европы. «Я не слишком много думаю о достижениях. Я знаю, что это единственный турнир, который «Манчестер Юнайтед» пока не выигрывал. Было бы здорово замкнуть круг и потом говорить: «Мы являемся клубом, который выиграл все турниры в футбольном мире». При стольких проблемах из-за травм это было бы отличное достижение для нас как для команды и позволило бы вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

В турнире, где выступает столько команд, почти все участники на стадии плей-офф были одного уровня. «Сельта» добралась до полуфинала, и это говорит само за себя», – считает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

В целом, оба соперника подходят к матчу, имея ряд проблем и с игрой, и с составом. Тем не менее, «МанЮнайтед» – фаворит противостояния. Но «Сельта», провалившая чемпионат, отдаст все силы, чтобы выйти в финал Лиги Европы и скрасить себе впечатление от сезона, так что англичанам придется очень серьезно постараться, чтобы взять верх над испанцами. «Сельта» будет сражаться до последнего.

Ориентировочные составы:

«Сельта»: Серхио Альварес – Мальо, Кабраль, Фонтас, Джони, Радоя, Пабло Эрнандес, Аспас, Васс, Систо, Гвидетти.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро – Валенсия, Бейи, Дармиан, Янг, Погба, Каррик, Лингард, Мхитарян, Рэшфорд, Марсьяль.

Не сыграют: Росси, Планас – Шоу, Ибрагимович, Рохо

Котировки букмекеров:

На победу «Сельты» в среднем букмекеры дают коэффициент 3.50. На победу «Манчестер Юнайтед» – 2.30. Ничья оценивается в 3.20. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

4 апреля, четверг