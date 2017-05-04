Килиан МБАППЕ: «Нам не хватило опыта»

Если отбросить ваш пафос, то Владимиру еще по силам выиграть бой с каким-нибудь мешком. Т.е. в бо...

Спасибо Владимиру за бой! МУЖИК!!!! Ребята, пусть сам чемп решит, нужен ему реванш или нет, ему в...