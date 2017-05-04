После поражения от «Ювентуса» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с прессой пообщался форвард «Монако» Килиан Мбаппе.
- Нам не хватило опыта, но главное - мы недостаточно хорошо реализовывали свои моменты. «Юве» из двух моментов выжал два гола. Мы же много создавали, но забить не смогли. Это хороший урок для нас. Он поможет нам стать сильнее.
Источник — УЕФА
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