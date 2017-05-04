Нападающий «Реала» Альваро Мората интересен «Милану». Представители «россонери» контактировали с агентами футболиста.

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли побывал в Мадриде, на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» (3:0). Там же функционер провёл переговоры с агентами Мораты.

Во время летнего трансферного окна «Милан» будет готов потратить порядка € 130 млн.