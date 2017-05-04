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Мората интересен Милану

Испанский нападающий может вернуться в Италию

  • 04.05.2017 09:21
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eurofootball.ru, Альваро Мората
© eurofootball.ru, Альваро Мората
Нападающий «Реала» Альваро Мората интересен «Милану». Представители «россонери» контактировали с агентами футболиста. 
 
Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли побывал в Мадриде, на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» (3:0). Там же функционер провёл переговоры с агентами Мораты. 
 
Во время летнего трансферного окна «Милан» будет готов потратить порядка € 130 млн.
 

Источник — Euro-football

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