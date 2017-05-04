Александр СЕВИДОВ: «Дорога в Черновцы предстоит длительная»

«Ильичевец» в матче 28-го тура на своем поле переиграл «Гелиос» - 2:0. Представляем вашему вниманию пресс-конференцию наставника приазовцев Александра Севидова:

- «Гелиос» - хорошая команда. Харьковчане не зря практически весь чемпионат располагаются в верхней части таблицы. Это очень неуступчивая боевая команда. Мы об этом говорили до игры и «Гелиос» так и сыграл. В первом тайме гости не дали нам возможности создавать опасные моменты у своих ворот, были только полумоменты. Хотя ход игры мы контролировали. Но когда футболисты «Гелиоса» «подсели» физически, устали (все время отбирать мяч очень тяжело), пошли разрывы между линиями, а у нас появились свободные зоны, которыми мы и воспользовались. После игры я поздравил ребят с победой и нам уже пора собирать вещи в Черновцы. Поездка предстоит длительная.

- В прошлом туре за «Ильичевец» дебютировал, и довольно успешно, Роже Гомис. Сегодня он появился на поле только в самом конце матча, хотя болельщики ждали его выхода раньше...

- Есть стратегия игры. Бывает так, что надо изменить ход игры, а бывает так, что ничего не надо менять — все идет нормально. Виталий Кольцов является нашим ключевым футболистом. В первом тайме, пока игроки «Гелиоса» справлялись и перекрывали Виталика, у нас мало что получалось при переходе из обороны в атаку. Когда же соперник подустал, то у нас появилось больше возможностей в атаке. Нам надо было забивать и выигрывать, так как наши конкуренты не дают нам расслабиться. Что касается Роже, то ему еще надо проникнуться Мариуполем, Украиной, украинским футболом. Да и в целом привыкнуть. Все-таки молодой парень приехал из Африки в Украину. Вы должны понимать, что он чувствует. Ему еще необходимо время.