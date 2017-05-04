Гонсало ИГУАИН: «Едем домой с хорошим настроением»

Автор дубля в ворота «Монако» в полуфинале Лиги чемпионов Гонсало Игуаин поделился своими впечатлениями от матча.
- Я очень рад. Это был очень важный матч, - говорит Игуаин. - Теперь поедем домой с хорошим настроением. Я долго не забивал в этом турнире, но понимал, что надо сохранять спокойствие и продолжать работать. Мы хотели еще раз сыграть на ноль и очень рады достигнутому результату.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.