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Гонсало ИГУАИН: «Едем домой с хорошим настроением»

Форвард «Ювентуса» - о матче против «Монако» (2:0)

  • 04.05.2017 09:13
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espnfc.com. Гонсало Игуаин
© espnfc.com. Гонсало Игуаин
Автор дубля в ворота «Монако» в полуфинале Лиги чемпионов Гонсало Игуаин поделился своими впечатлениями от матча.
 
- Я очень рад. Это был очень важный матч, - говорит Игуаин. - Теперь поедем домой с хорошим настроением. Я долго не забивал в этом турнире, но понимал, что надо сохранять спокойствие и продолжать работать. Мы хотели еще раз сыграть на ноль и очень рады достигнутому результату.
 

Источник — УЕФА

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