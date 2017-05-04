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Леонід БУРЯК: «Новий формат чемпіонату викликає лише сміх»

Екс-наставник збірної України - про новий формат чемпіонату

  • 04.05.2017 08:45
  • 568 просмотров
  • 3 комментария
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Sport.ua. Леонид Буряк
© Sport.ua. Леонид Буряк
Легендарний в минулому футболіст нищівно розкритикував останні нововведення
 
«Новий формат чемпіонату України викликає лише сміх, - сказав Леонід Буряк, - Не розумію, чому футбольні чиновники прирівняли величезну Україну до карликових країн, де виступають дванадцять клубів. Ми ж не Люксембург, не Ліхтенштейн і не Сан-Марино. Невже не можна було знайти 16 чи 14 клубів і грати за класичним форматом? Мірча Луческу вигадав такий формат і втік. А ми мучимося. Це абсурд. Нам замилюють очі, що буде інтрига. Де обіцяна інтрига, про яку говорили рік тому, коли затверджували нинішній формат? Нікому нецікава така схема проведення змагань».
 

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Nick Savran
    online
    Nick Savran, 04.05.2017 09:07
    +2
    Истину глаголет
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    ZpoRt
    online
      ZpoRt, 04.05.2017 09:10
    +2
    Чемпионат стал ещё более скучным. Между первым и вторым местом огромный отрыв, между вторым и третьим - пропасть. На дне таблицы тоже практически все ясно. Зато представляю как донецкие будут гордиться этим чемпионством. Прошлые два чемпионата для них были ненастоящими и чемпион тоже. Но в этом году будут поливать свою команду золотым дождем
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    Veteran80
    online
      Veteran80, 04.05.2017 09:15
    -1
    Nick Savran, 04.05.2017 09:07
    Истину глаголет
    Какую?! Те 12, что есть сейчас наполовину "мертвые", без своих стадионов и баз, "Сталь" год назад обещала сделать свой стадион, и спокойно играет в Днепре, в Одессе поляну угробили- откуда 14-16 команд??!!! Днепр играет на голом интузиазме, Волынь постоянно "колбасит" - Буряк этого не знает? Какой тогда из него эксперт?!
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