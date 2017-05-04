Леонід БУРЯК: «Новий формат чемпіонату викликає лише сміх»

Легендарний в минулому футболіст нищівно розкритикував останні нововведення

«Новий формат чемпіонату України викликає лише сміх, - сказав Леонід Буряк, - Не розумію, чому футбольні чиновники прирівняли величезну Україну до карликових країн, де виступають дванадцять клубів. Ми ж не Люксембург, не Ліхтенштейн і не Сан-Марино. Невже не можна було знайти 16 чи 14 клубів і грати за класичним форматом? Мірча Луческу вигадав такий формат і втік. А ми мучимося. Це абсурд. Нам замилюють очі, що буде інтрига. Де обіцяна інтрига, про яку говорили рік тому, коли затверджували нинішній формат? Нікому нецікава така схема проведення змагань».